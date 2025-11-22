Forestville : le Consignaction prêt pour l’été

Jean-François Lefort, vice-président stratégie chez Consignaction, confirme qu’un lieu de retour s’installera à Forestville. Celui-ci devrait ouvrir ses portes à l’été, si tout se passe comme prévu.

C’est la mairesse Micheline Anctil qui a annoncé la venue de l’Association québécoise de récupération des contenants de boissons, qui possède la marque Consignaction, dans la municipalité de la Haute-Côte-Nord.

Ce n’est toutefois pas Consignaction qui construira le nouveau bâtiment sur le terrain vendu par la Ville de Forestville. « Nous, on n’achète pas de terrain, on fait des ententes avec des promoteurs, explique M. Lefort, entrevue avec le Journal. Ensuite, on signe un bail avec lui. »

Le futur Consignaction de Forestville possède 2 000 pieds carrés pour offrir le retour express et le retour en unité, soit une capacité d’environ 7 à 10 millions de contenants par année. « Comme référence, des détaillants font d’habitude en bas d’un million. À 1,5 million de contenants par année, le détaillant surchauffe. Donc, on est vraiment ailleurs dans l’expérience client », précise le vice-président.

Selon ce dernier, la construction devrait s’achever en juin 2026. « Par la suite, nous, on aménage notre espace, ce qui n’est pas très long. Donc, je m’attends à l’été 2026 d’avoir une ouverture, si tout va bien », divulgue-t-il.

Création d’emplois

Le nouveau Consignaction assurera la création de 4 à 8 emplois à temps plein et temps partiel. « On est ouvert sept jours par semaine. On est fermé uniquement à Noël, au jour de l’An et à la St-Jean-Baptiste. Donc, on a besoin de monde pour travailler », lance Jean-François Lefort.

Consignaction est d’ailleurs en recrutement présentement. « On a 111 lieux de retour d’ouverts au Québec. On a à peu près 130 postes d’ouverts pour les ouvertures à venir. On est maintenant à 700 employés dans l’entreprise au niveau des lieux de retour », ajoute le gestionnaire.

Pourquoi Consignaction veut s’établir à Forestville ? « Pour vraiment répondre au volume et regrouper les détaillants, répond rapidement M. Lefort au bout du fil. Le détaillant peut rediriger les citoyens vers nos lieux de retour. Ça permet de mieux gérer la matière, d’offrir un meilleur service aux citoyens vu que c’est notre activité principale. »