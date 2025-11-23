Racquetball : le Baie-Comois Samuel Murray triomphe à Brossard

Par Johannie Gaudreault 4:32 PM - 23 novembre 2025
Temps de lecture :

Samuel Murray, originaire de Baie-Comeau, s’est une fois de plus démarqué sur la scène canadienne du racquetball. Photo Racquetball Canada

Samuel Murray a frappé un grand coup à Brossard en remportant l’épreuve de sélection de l’équipe nationale, un résultat qui le rapproche encore davantage des grands rendez-vous internationaux de 2026.

L’athlète originaire de Baie-Comeau, aujourd’hui établi à St-Basile -Le-Grand, a dominé la division open masculine au terme d’un duel intense, confirmant son statut de numéro un au pays.

Les 21 et 22 novembre, Murray a pris la mesure de Coby Iwaasa dans une finale spectaculaire qui s’est conclue en quatre manches. Malgré la perte du premier jeu 13-16, il a rebondi avec assurance pour remporter les trois suivants 11-7 et 11-9.

Sa performance constante et puissante tout au long du week-end a une fois de plus démontré pourquoi il occupe le sommet du racquetball masculin canadien.

Dans le match pour la médaille de bronze, Trevor Webb a vaincu Lee Connell en quatre manches, prenant l’avantage tôt dans la rencontre et scellant sa victoire avec des pointages de 11-5, 14-12, 11-5 et 11-8.

Morissette brille chez les femmes

Chez les femmes, Juliette Parent a remporté une finale palpitante face à la championne nationale en titre, Frédérique Lambert.

La Baie-Comoise Michèle Morissette a obtenu la médaille de bronze grâce à une performance solide contre Chloé Jauvin. Elle s’est imposée en trois manches consécutives de 11-8, 11-7 et 11-8, démontrant l’étendue de son expérience au sein de l’équipe canadienne.

Une étape clé vers les grands championnats

Cette épreuve marquait le début du processus de sélection pour la saison 2025-2026, qui mènera à la formation des équipes nationales en vue des Championnats panaméricains et des Championnats du monde de 2026.

Racquetball Canada souligne l’importance du soutien reçu pour l’organisation de l’événement.
« Racquetball Canada tient à exprimer sa sincère gratitude au directeur du tournoi, Michel Gagnon, ainsi qu’à son équipe de bénévoles dévoués, de même qu’au centre hôte, Nautilus Plus Brossard, et à Racquetball Québec pour leur remarquable soutien. Nous remercions également le gouvernement du Canada pour son engagement financier continu envers les programmes de haute performance en racquetball. »

