Des locaux tout neufs pour l’équipe municipale des Escoumins

Par Renaud Cyr 12:00 PM - 24 novembre 2025
Temps de lecture :

Le bureau du maire André Desrosiers est situé juste à l'entrée des nouveaux locaux. Photo Renaud Cyr

La Municipalité des Escoumins est officiellement déménagée dans son nouvel hôtel de ville situé dans l’ancienne Caisse populaire Desjardins du village.

Les bureaux sont ouverts au public depuis lundi, et le maire André Desrosiers est aux anges après des mois de planification et de travaux.

Quand le Journal y a fait un saut, les travaux d’aménagement et de rangement étaient en marche et l’aura de l’ancienne caisse est désormais plus difficile à repérer.

De nouvelles cloisons ont été installées pour les bureaux des employés, tous réunis à l’étage avec une grande salle bien éclairée et spacieuse.

« Je suis très content du résultat, et tous les employés municipaux aussi. Ils ont tous de beaux bureaux, et c’est plus propre que ce qu’on avait à l’ancien hôtel de ville », résume André Desrosiers.

Les bureaux ont effectivement plus que doublé de taille dans le nouvel emplacement, et venaient avec l’ameublement en plus.

Il restera quelques détails à régler pour l’aménagement intérieur comme la finition, la peinture et la répartition des meubles au rez-de-chaussée, mais les citoyens ayant affaire à l’équipe municipale pourront être reçus confortablement quand même.

Bien accueillis

André Desrosiers s’est empressé de réserver le bureau à l’avant du bâtiment situé juste en face de la caserne. Voir les pompiers en action a été une bonne justification de son choix.

« Je voulais être en avant pour voir partir le camion de pompiers. J’aime ça aller les voir après les interventions pour aller les féliciter pour leur beau travail », fait savoir l’élu.

M. Desrosiers a également tenu à être près de ses citoyens dans le sens littéral du terme, et a également fait monter un divan du sous-sol dans son bureau.

« Des fois, on reçoit des gens et on parle, mais pas de manière officielle pour un dossier ou un autre. J’aime ça prendre des nouvelles des citoyens, et les gens vont pouvoir venir me voir quand ils veulent », explique André Desrosiers.

À l’accueil, il y aura le comptoir de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), qui déménagera de son emplacement actuel sur la route 138 plus tard cette année.

Aux dires du maire, le service ouvrira au mois de janvier, le temps que l’employé arrive en poste et termine les formations nécessaires.

Derniers ajustements

Le maire et son équipe avaient le plan de relocaliser la salle du conseil municipal à l’intérieur des nouveaux bureaux, qui se tient mensuellement à la Salle multifonctionnelle de la Municipalité.

Cependant, la majeure partie de ce qu’il reste à faire comme travaux se déroule au sous-sol, où sera d’ailleurs la nouvelle salle du conseil.

« On ne sait pas encore combien de temps il nous reste exactement pour les travaux en bas, mais dès que ce sera prêt, on va passer une résolution et déménager officiellement ici pour les réunions municipales », divulgue le maire.

Bien qu’il n’y aura pas de deuxième phase des travaux à proprement parler, certains aspects esthétiques de l’extérieur de la bâtisse seront retravaillés.

« On va présenter un projet avec le gouvernement du Québec pour moderniser l’extérieur de l’hôtel de ville, pour mettre la façade aux couleurs de la municipalité et peut-être harmoniser avec les couleurs de la caserne », dévoile André Desrosiers.

Ce dernier mentionne également qu’une journée portes ouvertes se tiendra dans le futur, et que la Municipalité invitera la population en temps opportun.

