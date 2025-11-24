Le Tournoi Jouzy de Port-Cartier couronne ses champions

Un premier tournoi de hockey mineur sur la Côte-Nord en cette saison 2025-2026 était au calendrier, dans les derniers jours. 21 équipes étaient de la partie pour le 35e Tournoi Jouzy de Port-Cartier.

Dans le M18, les deux finales se sont terminées par un but d’écart.

Dans le B, les Vikings de Baie-Comeau ont eu le meilleur, 3-2, sur le Mikun de Maliotenam, et dans le A, les Prédateurs de la Haute-Côte-Nord ont vaincu les Vikings par la marque de 2-1.

Les pointages sont plus convaincants dans le M15, avec la victoire de 10-3 du Mikun sur les Gaulois de Port-Cartier pour le B et celle de 7-0 des Vikings sur les Macareux de Havre-Saint-Pierre, dans le A.

Un autre tournoi pointe au calendrier alors que celui de Baie-Comeau se tiendra sur deux fins de semaine, avec le volet pour le M11 et le M15 du 28 au 30 novembre et celui pour le M13, M18 et Junior du 5 au 7 décembre.