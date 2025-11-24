Lutte aux stupéfiants : la SQ frappe à Port-Cartier et Havre-Saint-Pierre

Les policiers de la Sûreté du Québec y sont allés de perquisitions en matière de stupéfiants, le 20 novembre, saisissant notamment de la coke, tant à Port-Cartier qu’à Havre-Saint-Pierre.

À Port-Cartier, l’intervention policière s’est déroulée de façon simultanée dans des résidences des rues Vallée et Côte-du-Moulin.

Sur les lieux, ils ont saisi :

– 225 grammes de cocaïne

– 500 comprimés de méthamphétamine

– Diverses drogues

– 10 000 $

Parmi les individus arrêtés, il y a Bobby Leclerc, 55 ans, de Port-Cartier. Il a comparu au Palais de justice de Sept-Îles. Les autres individus ont été remis en liberté et feront face à la justice ultérieurement.

La même journée, du côté de Havre-Saint-Pierre, les policiers de la SQ ont retiré du marché illicite plus de 140 grammes de cocaïne dans une résidence de l’avenue de l’Archipel. Ils ont également saisi près de 5000 $ et une camionnette GMC Canyon en bien infractionnel.

Plusieurs autres types de drogues (méthamphétamine, psilocybine, etc.) ont également été trouvés sur place.

Deux hommes ont été arrêtés puis remis en liberté pour une comparution ultérieure.

« Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264 », rappellent les autorités policières.