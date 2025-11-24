Saison touristique 2025 : « un bilan des plus positifs », selon Tourisme Côte-Nord

L’intérêt des touristes pour la région était encore au rendez-vous cette année et Tourisme Côte-Nord dresse un bilan des plus positifs par rapport à la saison estivale 2025.

Les résultats de la dernière année confirment que la région est parmi les destinations estivales incontournables du Québec, selon l’organisme.

« La croissance de 2025 et des 5 dernières années, c’est le résultat d’un territoire qui se démarque et de partenaires qui travaillent ensemble. C’est une grande fierté et une belle motivation pour la suite » affirme Joannie Francoeur Côté, directrice générale de Tourisme Côte-Nord.

Les secteurs entre Tadoussac et Sept-Îles, ainsi que la Minganie, ont connu une progression notable de leur fréquentation. L’accès aux grands espaces et les paysages nord-côtiers sont au cœur des motivations des touristes à visiter la Côte-Nord.

Pour justifier cet achalandage, le contexte économique et politique nord-américain est à cause. Plusieurs touristes ayant choisi des destinations locales. De nombreux Québécois ont privilégié les voyages de proximité, tandis que les visiteurs internationaux ont recherché des expériences plus naturelles, sécurisantes et loin des grands centres urbains. La clientèle québécoise représente 84,02 % des visiteurs en 2025. Du côté international, la France domine avec 50 % des visiteurs étrangers.

Pour ce qui est de l’hébergement, une croissance est aussi observée pour la Côte-Nord. Au total, le cumul de la demande affiche déjà 23 700 nuitées supplémentaires par rapport à 2024.

Les séjours en hébergement de courte durée (Airbnb, Vrbo) ont bondi de 9,9 %, tandis que le camping de passage enregistre une hausse remarquable de 15,9 %. Les prêts-à-camper connaissent eux aussi une progression notable de 11,4 %.

Pour expliquer ce succès, Tourisme Côte-Nord identifie ses initiatives promotionnelles. Sa campagne « Laissez-vous surprendre », qui mettait en vedette un acteur norvégien qui confondait la Côte-Nord avec la Norvège a fait sensation auprès du public avec 5,4 millions de visionnements.

La météo particulièrement clémente de l’été a également contribué au succès de la saison, prolongeant la période d’activités de plein air et stimulant la demande pour les attraits naturels, les excursions maritimes et les festivals.

À noter que malgré quelques enjeux d’accessibilité, notamment les journées de grève à la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout, la région a su s’adapter.