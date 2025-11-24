Une tempête de neige à l’horizon sur la Côte-Nord

Par Johannie Gaudreault 4:47 PM - 24 novembre 2025
Temps de lecture :

La Côte-Nord pourrait recevoir entre 15 et 25 centimètres de neige entre mercredi et jeudi. Photo Pixabay

Environnement Canada a publié un bulletin météorologique spécial le 24 novembre. Une tempête de neige est possible en deuxième moitié de semaine entre Les Escoumins et Sept-Îles.

Un total de 15 à 25 centimètres de neige et de la poudrerie par endroits sont attendus à partir de mercredi dans la nuit. La tempête devrait se poursuivre jusqu’à jeudi soir, selon Environnement Canada.

Les régions des Escoumins, de Baie-Comeau, de Sept-Îles et de la rivière Manicouagan seront touchées, prévient-on.

« La neige pourrait s’accumuler à un rythme de 3 centimètres par heure, tandis que des rafales soufflant jusqu’à 70 kilomètres à l’heure produiraient de la poudrerie par endroits », précise Environnement Canada.

On peut s’attendre à des conditions routières difficiles en raison de l’accumulation de neige et d’une visibilité fortement réduite.

