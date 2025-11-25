Le Consignaction + doit ouvrir début 2026 à Baie-Comeau

Ça bougera très bientôt sur le site du futur édifice de Consignaction + à Baie-Comeau. Les travaux d’aménagement intérieur seront vraisemblablement lancés dans la semaine du 24 novembre en vue d’une ouverture quelque part vers la fin janvier ou le début février 2026.

C’est ce que confirme Jean-François Lefort, vice-président stratégie chez Consignation au Québec, l’organisme à but non lucratif responsable de la gestion du système de collecte des contenants consignés au Québec.

L’organisation attend ces jours-ci la délivrance par la Ville de Baie-Comeau du permis nécessaire pour entreprendre ses travaux, qui devraient durer plus ou moins deux mois. « On est quand même sous pression pour ouvrir un certain nombre de sites rapidement », précise M. Lefort.

Le bâtiment neuf du boulevard Laflèche est sorti de terre depuis quelques mois déjà. Il appartient à un propriétaire privé. Consignaction + y sera locataire, pratique qui prévaut dans toutes les localités où il installe ses pénates. Une dizaine d’emplois seront créés.

Sur la Côte-Nord

Deux lieux de retour Consignaction + doivent ouvrir leurs portes sur la Côte-Nord. Le deuxième est prévu à Sept-Îles, où un bail est signé pour la location d’un espace commercial déjà existant.

Pour leur part, Forestville et Port-Cartier seront dotés de Consignaction. À Port-Cartier, un bail est déjà signé. À Forestville, ce ne serait pas encore le cas.

Ces implantations, faut-il le rappeler, s’inscrivent dans le cadre de la modernisation et la transformation du réseau québécois de récupération des contenants de boisson consignés, qui englobe aussi des centaines de lieux de retour Zone Consignaction chez des détaillants participants.

Outre les traditionnelles canettes et bouteilles de liqueur en plastique, la récupération concerne aussi les contenants de verre, comme les bouteilles de vin, de cartons multicouches, notamment pour le lait, et de plastique allant de 100 ml à 2 l, tels que les bouteilles d’eau pétillante, de jus ou de spiritueux, par exemple.

Retour en vrac populaire

Les sites Consignaction + sont installés dans des bâtiments d’une superficie d’environ 10 000 pieds carrés, contrairement aux 2 000 à 2 500 pieds carrés pour les Consignaction. Ils se distinguent aussi par leur service de retour en vrac, qui s’ajoute aux retours express et à ceux à l’unité déjà compris dans les autres sites.

Selon M. Lefort, le retour en vrac est extrêmement populaire en raison de la facilité de l’opération. « J’arrive avec mon sac de contenants tout mélangés. Je le verse dans la cuve et la machine fait le décompte de 200 à 250 contenants à la minute. Je peux être remboursé sur place ou électroniquement. C’est ce service auquel le + dans le Consignaction + fait référence. »

Le retour express, lui, nécessite obligatoirement le recours à l’application mobile. Après avoir enregistré son sac rempli de contenants consignés divers, le citoyen colle dessus un code QR, le dépose à l’endroit identifié et repart. « Ça prend entre une à deux minutes à faire le dépôt de mon sac. Consignaction fait le décompte et le remboursement en différé se fait dans mon compte Consignaction », poursuit le porte-parole. Le transfert des fonds dans son compte bancaire se fait ensuite par virement Interac. « C’est extrêmement sécuritaire. Il n’y a pas de partage de données autres que nom et courriel. »

Enfin, le retour à l’unité correspond au service connu depuis très longtemps, soit le retour un à un dans la machine. Le remboursement peut alors se faire directement sur place ou électroniquement avec l’application mobile.

Le vice-président stratégie insiste sur le fait que le système développé par Consignaction et Consignaction + est le plus avancé au monde. La technologie, dit-il, est maintenant utilisée ailleurs dans le monde, notamment en Californie. « C’est le Québec qui a été le pionnier de cette technologie, à l’aide des équipementiers bien sûr. »