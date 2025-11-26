Côte-Nord : de tempête à « bonne bordée »

Les plus récentes prévisions météorologiques nord-côtières ne respectent plus les critères officiels d’une tempête, mais tout espoir n’est pas perdu pour les petits écoliers qui aimeraient bien avoir un jour de congé jeudi.

Les prévisions de quantité de neige à tomber sur la Côte-Nord ont été revues légèrement à la baisse. Selon les secteurs, on prévoit entre 10 et 20 centimètres de neige au sol, de mercredi soir jusqu’à jeudi soir.

Pour parler d’une tempête, Environnement Canada a besoin de deux critères combinés : des accumulations de neige suffisamment élevées et un autre effet, qui souvent, sera les vents, explique Nicolas Lessard, météorologue chez MétéoMédia.

« Dans votre cas, pour la Côte-Nord, on prévoit moins de neige un peu que prévu, mais on prévoit quand même des rafales assez fortes. C’est pourquoi ça ne rencontre pas exactement le critère de tempête, mais si on appelle ça tempête, ce n’est vraiment pas grave », dit-il.

Pour Baie-Comeau, on prévoit entre 5 et 10 cm, tandis que la région de Sept-Îles pourrait recevoir jusqu’à 20 cm de neige. Pour parler d’une tempête, il faut au moins 25 cm. Partout, les rafales souffleront jusqu’à 70 km/h.

La neige pourra s’accumuler à un rythme de 1 à 2 cm à l’heure. Initialement, on parlait de 3 cm/h.

« Plus on a un taux de précipitation élevé, plus ça s’accumule facilement, moins les opérations de déneigement ont le temps de tasser la neige sur la route », explique M. Lessard.

Selon les radars, c’est vraiment dans le nord-est de l’Ontario que cette première bonne bordée de la saison frappera le plus intensément.

« Dans le nord-est de l’Ontario, avec le même système, ils prévoient du 3 à 4 cm à l’heure et jusqu’à 60 cm. Donc, eux, ils ont vraiment la tempête », affirme le météorologue.

« Le ressenti sera quand même un genre de tempête pour vous », dit M. Lessard.

Quant à la fermeture des écoles. « C’est possible encore ! » conclut-il.