Immigration : l’avenir est incertain pour plusieurs restaurants de la Côte-Nord

Par Emy-Jane Déry 11:30 AM - 26 novembre 2025
Temps de lecture :

Photo iStock

Un groupe de propriétaires d’entreprises de la Côte-Nord se mobilise et lance un appel urgent à l’action aux gouvernements, à qui ils demandent du soutien face aux conséquences des récentes modifications aux programmes des permis de travail qui rendent incertain l’avenir de leurs entreprises et de leurs travailleurs. 

La dizaine d’entrepreneurs de la région demande aux gouvernements d’instaurer un moratoire immédiat sur les restrictions au Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) pour les postes bas salaires, tous secteurs confondus.

Avec les changements législatifs, si rien ne change, ils perdront, pour plusieurs, la majorité de leurs employés à mesure que leurs permis de travail arriveront à échéance. 

Depuis l’entrée en vigueur des modifications aux programmes en septembre 2024, Marie-Josée Carrier observe beaucoup d’anxiété auprès des travailleurs étrangers qui sont au cœur du bon fonctionnement de ses entreprises. La propriétaire d’une bannière nationale sur la Côte-Nord a vu une première de ses employées devoir quitter Baie-Comeau, puisque son permis est arrivé à échéance. 

La travailleuse a dû repartir pour les Philippines avec son mari et ses enfants. Pour cette petite famille bien intégrée, la situation était dramatique. Et autour d’eux, l’angoisse s’est accrue, a constaté Mme Carrier. 

« Ça crée énormément d’anxiété et de stress dans l’équipe, car les autres voient ça et se disent : c’est moi le prochain à l’abattoir », dit-elle.

Dans une lettre adressée aux ministres de l’Immigration du Canada et du Québec, Mme Carrier et d’autres entrepreneurs de la Côte-Nord font valoir l’importance de la présence de ces travailleurs étrangers temporaires (TET) dans la région. 

« À ceux qui prétendent que les TET prennent des logements, des places en garderie ou surchargent le système de santé, nous répondons : c’est tout le contraire. Ce sont eux qui aident à bâtir les logements, cuisinent dans nos hôpitaux, entretiennent nos écoles, nettoient nos établissements, soutiennent nos aînés et ramassent les ordures », font-ils valoir. « Dans les faits, ils sont les piliers silencieux qui permettent à nos communautés de fonctionner dignement. »

Le maire de Sept-Îles, Benoît Méthot, a rencontré le groupe d’entrepreneurs qui se mobilise. Lui qui a fait campagne sur l’enjeu du déclin démographique abonde dans le même sens. 

« On perd des résidents, ces gens-là font partie de notre population, ce qui fait qu’en les perdant, on accroît notre déclin démographique, mais c’est aussi l’attractivité de notre ville, les services qui sont offerts, qui sont à risque. Cette loi-là est vraiment dommageable pour notre économie et notre ville en général », a-t-il affirmé au Journal

À Baie-Comeau, le maire Michel Desbiens a demandé une rencontre avec le ministre provincial de l’Immigration, Jean-François Roberge. Il est d’avis que l’application d’une loi mur à mur n’est pas appropriée. 

« Ce qui est bon pour Montréal, Québec, Laval, ce n’est pas nécessairement bon pour les régions. On a d’autres dossiers comme ça, entre autres dans les garderies (…) Du mur-à-mur au Québec, ça ne fonctionne pas. Ça devrait être différent pour les régions, parce qu’on n’a pas la même réalité », a-t-il fait valoir. 

Un frein au développement

Nombreuses sont les bannières à avoir affiché être à la recherche de franchisés à Sept-Îles. Récemment, on a vu celles de Boston Pizza et de Ben et Florentine. 

« Il n’y a personne qui veut ouvrir ça, parce que tout le monde sait qu’ils vont se casser la gueule s’ils n’ont pas d’employés », croit Marie-Josée Carrier. 

Elle a elle-même deux projets à Sept-Îles et un à Baie-Comeau qui sont sur la glace, depuis les modifications législatives.  

« J’attends de voir qu’est-ce qui va se passer avec le programme des travailleurs étrangers temporaires, parce que c’est impensable sinon (…) la population est décroissante et vieillissante », dit-elle. 

Des curriculum vitae de gens locaux qui souhaitent travailler à temps plein, Marie-Josée Carrier et ses comparses n’en reçoivent tout simplement pas, ou très rarement. 

« Quand on n’a plus de main-d’œuvre, on ne peut pas faire rouler le restaurant », conclut-elle. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Accident à Beauce Carnaval à Baie-Comeau : manque de formation et de protection, dit la CNESST

Passeports 2026 : Eau Grand Air teste une vente à l’aveugle 

Ottawa aidera les secteurs de l’acier et du bois d’oeuvre

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Accident à Beauce Carnaval à Baie-Comeau : manque de formation et de protection, dit la CNESST

Consulter la nouvelle

Passeports 2026 : Eau Grand Air teste une vente à l’aveugle 

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 26 novembre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 11 décembre 2025

Concours J’t’emmène en voyage!

Participer