Passeports 2026 : Eau Grand Air teste une vente à l’aveugle 

La corporation Eau Grand Air teste une nouvelle stratégie pour la mise en vente des premiers passeports de l’édition 2026 de son festival. Elle opte pour une vente à l’aveugle à un prix particulièrement avantageux.

Jeudi, sous le coup de 11 h, 500 passeports seront mis en vente, mais sans qu’aucun nom d’artiste ne soit dévoilé pour les trois jours de festivités, du 2 au 4 juillet.

« On essaie une nouvelle stratégie cette année en lien avec le Vendredi fou. Ça fait plusieurs années qu’on voulait tenter cette expérience-là. On va faire un prix de passeport plus bas qu’à l’habitude, mais on n’annonce aucun nom. On va annoncer notre programmation complète un peu plus tard », explique la présidente de la corporation, Joëlle Bernier.

Habituellement, le lancement de la vente des passeports a toujours été associé au dévoilement d’un ou deux artistes attendus. En prévision de l’édition 2025, les noms de Talk et de Marie-Mai avaient été les premiers affichés pour mousser la vente.

Une fois les 500 passeports 2026 envolés, les prix augmenteront ensuite par palier, comme c’est toujours le cas. Mme Bernier invite les gens à s’y prendre tôt. En plus de faire des économies, dit-elle, ils contribuent à assurer à la corporation de précieuses rentrées de fonds pour la préparation de l’événement.

« On invite les festivaliers à se procurer leurs billets rapidement. Certains aiment beaucoup pouvoir les offrir en cadeau de Noël La réputation de notre événement n’est plus à faire. Les gens savent qu’ils en ont pour leur argent dans leur expérience et dans la qualité des spectacles », conclut la présidente, en notant l’importance de l’appui de la population- envers le festival.

Pour sa 10e édition en 2025, le festival Eau Grand Air a attiré plus de 10 000 spectateurs au parc des Pionniers de Baie-Comeau.