CISSS Côte-Nord : le plan d’établissement entre les mains de Santé Québec

Par Johannie Gaudreault 12:38 PM - 27 novembre 2025
Le PDG du CISSS de la Côte-Nord Jean-François Miron lors de la séance du conseil d'administration d'établissement tenue le 26 novembre à Baie-Comeau. Photo CISSS Côte-Nord

Le PDG Jean-François Miron a rappelé l’importance des orientations organisationnelles définies cette année par le CISSS de la Côte-Nord. Le plan d’établissement, résultat d’une vaste démarche de consultation interne, est présentement entre les mains de Santé Québec pour analyse et commentaires.

Le PDG a insisté sur le rôle central que jouera ce document dans l’évolution du réseau régional au cours des prochaines années, lors de la séance du conseil d’administration d’établissement tenue le 26 novembre à Baie-Comeau.

Selon lui, ce plan constitue une base solide pour guider les décisions stratégiques, assurer la cohérence des actions et adapter les services aux besoins particuliers du territoire nord-côtier.

Il a d’ailleurs partagé aux membres du conseil un message reçu de Santé Québec, qui souligne la qualité du document et la justesse du diagnostic posé. « Nous avions souligné la manière dont vous avez intégré les réalités et les besoins des communautés des Premières Nations présentes sur votre territoire dans votre diagnostic. Cette sensibilité, cette reconnaissance sont essentielles pour une planification stratégique inclusive et pertinente », a témoigné Santé Québec.

Le PDG a aussi précisé que la démarche dépasse la simple conformité administrative. Elle s’inscrit dans une volonté d’anticiper les besoins, d’optimiser les ressources et de mieux s’arrimer aux grandes priorités du réseau provincial. « Elle constitue une source d’inspiration précieuse […] et témoigne d’une grande rigueur et d’une volonté d’adaptation continue », pouvait-on lire dans le message transmis par Santé Québec.

Pour le CISSS de la Côte-Nord, l’enjeu est majeur : s’assurer d’être bien positionné pour jouer son rôle de leader régional et mettre en œuvre les orientations de Santé Québec tout en préservant la couleur propre au territoire. M. Miron a affirmé que cette planification stratégique offrira un cadre clair pour les années à venir et permettra de poursuivre les améliorations déjà entreprises dans l’organisation.

Loi 2 : le CISSS de la Côte-Nord à l’écoute de ses médecins

