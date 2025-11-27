Le Port de Baie-Comeau renforce son partenariat avec Rotterdam

Par Johannie Gaudreault 1:25 PM - 27 novembre 2025
Temps de lecture :

Le Port de Baie-Comeau a réalisé une mission économique aux Pays-Bas à la fin novembre. Photo courtoisie

Le Port de Baie-Comeau revient d’une mission économique aux Pays-Bas avec l’objectif clair de consolider ses liens avec le Port de Rotterdam, un partenaire clé dans le développement des marchés liés aux minéraux critiques et à l’énergie verte. 

Cette initiative rassemble des acteurs régionaux, institutionnels et internationaux autour d’une vision commune : bâtir des ponts durables entre le Québec et l’Europe pour soutenir les chaînes d’approvisionnement stratégiques.

Baie-Comeau souhaite ainsi se positionner comme un acteur incontournable dans les corridors commerciaux transatlantiques.

Cette coopération s’appuie notamment sur deux ententes majeures : une entente signée en 2024 entre le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (MEIE) et le Port de Rotterdam, ainsi qu’une déclaration d’intention conclue en mars 2025 entre les gouvernements du Québec et des Pays-Bas concernant les minéraux critiques et stratégiques.

Une vision commune 

Selon le Port de Baie-Comeau, cette collaboration vise à encourager une croissance durable et à soutenir des projets favorisant les énergies à faible empreinte carbone. Elle permet aussi d’établir des bases solides pour attirer de nouveaux investissements et stimuler l’économie régionale et nationale.

La mission économique a regroupé dix organisations québécoises, témoignant de l’importance accordée à la création de partenariats internationaux.

« Cette mission confirme l’importance de travailler étroitement avec nos partenaires pour relever les enjeux énergétiques et géopolitiques qui touchent nos sociétés. Ensemble, nous créons des opportunités qui auront des retombées positives pour notre région et pour l’économie québécoise et européenne à court, moyen et long terme », a déclaré Karine Otis, présidente-directrice générale du Port de Baie-Comeau.

L’organisation portuaire baie-comoise souligne également le soutien reçu durant cette mission, notamment de la part de l’ambassadeur du Canada aux Pays-Bas, Hugh Adsett, et de la déléguée générale du Québec à Bruxelles, Hélène Drainville. Le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie du Québec a aussi contribué au financement du projet.

La délégation comptait des représentants de plusieurs organisations régionales et nationales, dont la Ville de Baie-Comeau, ID Manicouagan, le Conseil des Innus de Pessamit, SOPOR, le Cégep de Baie-Comeau, la CEDFOB, l’UQAR, l’Institut de recherche sur l’hydrogène de l’UQTR, QSL et Somavrac.

Le Port de Baie-Comeau a réalisé une mission économique aux Pays-Bas. Karine Otis, PDG du Port de Baie-Comeau, est accompagnée de Boudewijn Siemons, PDG du Port de Rotterdam. Photo courtoisie

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

CISSS Côte-Nord : le plan d’établissement entre les mains de Santé Québec

Drakkar : Beckman absent, Gendron échangé

Chute-aux-Outardes : un fuyard percute une résidence 

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

CISSS Côte-Nord : le plan d’établissement entre les mains de Santé Québec

Consulter la nouvelle
Actualité

Drakkar : Beckman absent, Gendron échangé

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 26 novembre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 11 décembre 2025

Concours J’t’emmène en voyage!

Participer