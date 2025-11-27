Micheline Anctil réélue préfète de la MRC de La Haute-Côte-Nord

Réélue unanimement à la préfecture de la MRC de La Haute-Côte-Nord lors de la séance du conseil du 27 novembre, Micheline Anctil poursuivra son engagement envers le développement régional pour un mandat supplémentaire de quatre ans.

La mairesse de Forestville, qui occupe cette fonction depuis 2012, avec une pause entre 2016 et 2018, amorce ainsi un 7e mandat à la préfecture.

« Merci de me faire confiance pour un prochain mandat. Avec les membres du conseil, la direction ainsi que les employés professionnels et dévoués de la MRC, nous pourrons tous travailler ensemble afin de faire rayonner notre magnifique région », mentionne-t-elle.

Mme Anctil cumule une longue expérience dans le milieu municipal. À la mairie de Forestville depuis 2009, elle siège aussi au sein de divers conseils d’administration et participe activement à des projets structurants pour la Côte-Nord.

Elle est reconnue pour son dynamisme et son leadership, autant localement qu’à l’échelle du Québec, affirme la MRC soulignant que ce nouveau mandat s’inscrit dans la continuité des actions entreprises pour soutenir les municipalités du territoire et favoriser leur développement.