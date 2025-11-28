Le Drakkar coule en première période

Une seule période a suffi pour couler le Drakkar, vendredi soir, quand il a été blanchi 5-0 par les Remparts de Québec devant 1406 amateurs présents au Centre sportif Alcoa.

Les visiteurs de la Vieille Capitale ont frappé avec la vitesse de l’éclair au premier engagement et ont rapidement pris le contrôle de la partie grâce à une poussée de quatre buts sans riposte.

Les Remparts n’ont pas mis de temps à ouvrir la marque. Bénéficiant de leur premier jeu de puissance du match, ils ont touché la cible à la deuxième minute grâce au filet de Charles-Antoine Dubé.

Les hommes d’Éric Veilleux ont remis cela, cinq minutes plus tard, par l’entremise d’Alex Desruisseaux avant de voir l’excellent Maddox Dagenais (son 10e de la saison) tripler l’avance des siens, une minute plus tard.

Rappelé de la Ligue de hockey Junior AAA pour combler la perte du gardien Lucas Beckman (tenu à l’écart en raison d’une blessure), le cerbère Simon Cormier n’a pu stopper l’hémorragie.

Quatrième but

L’attaquant Nathan Quinn a couronné le départ canon de son club en enfilant un quatrième but avant la fin de l’engagement initial. Très discrets, les membres de l’équipage n’ont jamais été en mesure de revenir dans la partie.

Même s’ils ont connu de meilleurs moments dans la dernière portion de la partie, les vikings du navire ne se sont pas remis de cet autre très difficile début de rencontre à la maison.

« C’est décevant comme début de partie. Nous avions un jeune gardien (Simon Cormier) qui en était à son tout premier match en carrière et disons que nous ne l’avons pas vraiment aidé », a imagé le pilote Jean-François Grégoire.

L’entraîneur-chef est revenu sur des mauvaises punitions tout en déplorant le travail en zone défensive. « Les joueurs tournaient en ronde. Les bâtons n’étaient pas à la bonne place et il va falloir faire une bonne brasser de linge sale ».

Interrogé sur l’absence de son gardien de but numéro un, Grégoire a parlé d’un virus, qui a forcé l’homme masqué à quitter les girons de l’équipe. « Quand on reçoit un diagnostic médical, c’est personnel. On parle d’un mois sans activité. Il peut recommencer avant, mais pour l’instant, on ne peut rien faire. »

En vitesse

Ethan Toms a inscrit le cinquième but des gagnants, qui ont dominé 34-25 au chapitre des tirs au but et 66-40 dans le cercle des mises en jeu. Le gardien Patrick Deniger a récolté le blanchissage.

Afin de se protéger et de pallier à l’absence de Lucas Beckman, le Drakkar a transigé avec les Huskies de Rouyn-Noranda pour mettre la main sur le gardien de 19 ans, Zack Pelletier.

La troisième période du match a été longue et très animée sur le plan physique avec plusieurs escarmouches qui serviront à mettre la table pour le deuxième match de ce programme double prévu, samedi, sur le coup de 16 h.