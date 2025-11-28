Vision des 15 prochaines années : le CISSS de la Côte-Nord embauche une experte

Le CISSS de la Côte-Nord poursuit un important chantier de planification stratégique visant les 10 à 15 prochaines années avec l’aide de l’experte Dre Ewa Sidorowicz.

Le président-directeur général Jean-François Miron a soutenu que cette réflexion à long terme est essentielle pour assurer la pérennité du réseau régional, déjà confronté à des défis structurels en matière de ressources médicales, de démographie et de dispersion géographique.

« Mon job à moi, c’est de voir comment on travaille pour les 10, 15 prochaines années », a expliqué le PDG à la séance publique du 26 novembre, insistant sur la nécessité d’avoir une lecture juste et réaliste de la situation actuelle afin d’anticiper les besoins futurs.

Cette démarche repose notamment sur un exercice de consultation approfondi avec les équipes médicales et les gestionnaires.

Dans cette optique, le CISSS a récemment accueilli la Dre Ewa Sidorowicz, experte reconnue en santé publique et ancienne directrice des services professionnels du CUSUM.

Durant son passage sur la Côte-Nord, elle a mené une série intensive de rencontres, soit environ 133 en cinq jours, selon M. Miron. Cette mobilisation massive vise à brosser un portrait fidèle des forces, des vulnérabilités et des possibilités de transformation du réseau régional.

Les premiers échos reçus par la direction montrent une forte participation des médecins et des professionnels, signe que cette démarche est perçue comme nécessaire et attendue.

Pour le PDG, il s’agit d’un exercice incontournable pour construire un réseau plus résilient et mieux adapté aux réalités nord-côtières. Les résultats de ces travaux alimenteront les grandes orientations organisationnelles et contribueront à définir les priorités des prochaines années.

Une première

C’est la première fois que le CISSS de la Côte-Nord entame une telle réflexion. « Quand on l’a présenté à l’équipe médicale, il y a un médecin qui avait 28 ans de services sur notre territoire qui a dit que c’était la première fois qu’on se dotait d’une structure comme ça concertée, une vision pour l’ensemble des services sur la Côte-Nord », divulgue le PDG.

Le plan commence par une première phase qui cible les deux hôpitaux de la région, soit ceux de Sept-Îles et Baie-Comeau. « Ensuite, on va aller vers les CMS (centre multiservice). On va faire Havre-St-Pierre, Forestville et Les Escoumins. On pense être capable d’avoir une première ébauche qui va partir ensuite en validation auprès de nos équipes, en février », précise M. Miron.

Une fois le plan concocté et validé, le travail ne sera pas terminé puisqu’il faudra l’intégrer au reste des éléments de l’établissement de santé, soit la main-d’œuvre, les infrastructures, les investissements, etc.

« C’est comme bâtir un squelette dans lequel il faut trouver les autres morceaux, compare le PDG. Je vais avoir une partie de mon squelette en début d’année et, après, il faut commencer à travailler avec les équipes et le communautaire. Il y aura une grande consultation aussi qui est prévue à la fin du printemps et au début de l’été avec la population qui va venir enrichir chacun de ses éléments qu’on travaille. »