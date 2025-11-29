Un spectacle par de jeunes artistes de Forestville

Pour leur dernière année au secondaire, les Forestvillois Nicolas Perron et Fabrice Charest, tous deux en 5e secondaire à la polyvalente des Rivières, monteront leur propre spectacle le 5 décembre au Pavillon des arts de Forestville.

Les jeunes musiciens promettent une soirée riche en styles et en surprises, entièrement conçue et portée par des artistes d’ici.

À quoi pourront s’attendre les spectateurs ? « C’est pas mal un gros mélange de chansons, d’époques et de styles différents. On ne veut pas vendre le punch, mais il y aura beaucoup de surprises », dévoile d’entrée de jeu Nicolas Perron, chanteur et musicien.

Les deux amis, qui cumulent déjà plusieurs expériences de scène, ont choisi de proposer un répertoire varié. Les chansons passeront du classique au rock, de Jacques Brel à Elvis Presley. Selon eux, cette diversité permettra de rejoindre des spectateurs de tous les âges.

Ils seront accompagnés sur scène par d’autres jeunes artistes de la région. « Moi et Fabrice, on ne pourrait pas faire ça seuls. C’est beaucoup de travail. On a avec nous une guitariste, Laurianne Chiasson, ainsi que deux filles qui font des back vocals, et aussi des chansons elles-mêmes qu’elles vont interpréter, soit Ariane et Myriam », précise Nicolas.

De A à Z

Si les deux étudiants sont à l’aise sur scène, monter un spectacle complet est un défi nouveau. « De A à Z, monter ça, c’est beaucoup de stress. On veut appréhender aussi ce qui va se passer le plus possible. C’est plus compliqué, plus complexe », confie le chanteur.

Selon Fabrice, cette expérience leur fait découvrir l’envers du décor. « On voit vraiment que quand on fait des spectacles, des fois on ne sait pas trop ce qui se cache en arrière, toute la gestion, mais là on le comprend vraiment. C’est le fun, honnêtement. Moi j’adore ça, mais c’est sûr que ça vient avec un lot de stress », dit-il.

Leur motivation vient notamment de leur expérience à Secondaire en spectacle. Nicolas avait joué un rôle dans l’organisation, mais il avait tout de même performé deux pièces dans la catégorie hors concours, accompagné par Fabrice au piano.

« On avait fait deux chansons, Femme Like You et J’ai demandé à la lune. On a vraiment aimé ça, et on a quand même eu de bons retours des gens qui regardaient le spectacle. On s’est dit, pourquoi pas, pour notre dernière année à la polyvalente des Rivières, organiser un spectacle de A à Z », raconte le pianiste.

Même s’ils cumulent quelques expériences semi-professionnelles, ils restent motivés d’abord par la passion. « On reste des jeunes qui font ça par passion et non par volonté de vouloir faire full d’argent », divulguent les deux complices.

Beaucoup de préparation

Le projet nécessite une grande préparation. Les artistes savent depuis environ cinq mois qu’ils pourront offrir ce spectacle, mais les pratiques plus fréquentes ont débuté il y a un peu moins de deux mois.

En plus des chansons de leur répertoire habituel, ils doivent en apprendre plusieurs nouvelles puisqu’une vingtaine de pièces seront jouées et interprétées durant la représentation.

Depuis l’annonce du spectacle, la vente de billet se déroule très bien. À une semaine du jour J, moins de 10 billets étaient disponibles. Un succès qui vient avec « un peu de pression » pour les deux jeunes hommes.

« C’est sûr que ça vient avec un stress quand même parce qu’il y a des attentes et on ne veut pas décevoir les gens. Mais je ne pense pas qu’ils vont être déçus. Je pense que ça va être bon », lance Fabrice Charest.