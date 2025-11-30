De la relève à Forestville pour les paniers de Noël

De nouveaux visages à l’emploi chez Paraxion à Forestville veulent s’impliquer pour mettre du positif dans la collectivité. Par exemple, une jeune paramédic va reprendre cette année l’organisation des paniers de Noël.

Le temps des Fêtes, c’est aussi le temps d’être généreux et ça, Marilyn Vienneau l’a compris.

La jeune paramédic, originaire des Laurentides et fraîchement sortie des bancs d’école, veut faire une différence. C’est pour cette raison qu’elle reprend l’organisation et la gestion des paniers de Noël, accompagnée d’un ancien qui s’en occupe depuis longtemps.

L’ancien paramédic chez Paraxion, maintenant à la retraite, Bertrand Gagnon l’aide à se familiariser avec tout le processus en collaboration avec les Chevaliers de Colomb qui préparent les paniers.

« Je passe le flambeau, mais je reste quand même autour pour assurer que ça se passe bien. Il faut en passer des heures, et il ne faut pas avoir peur de s’impliquer », note M. Gagnon.

Collectes

Marilyn Vienneau a opté pour une formule en ligne cette année, et quiconque veut donner peut le faire par virement en ligne.

« J’ai pensé le faire sur les réseaux sociaux, car ça fait une bonne visibilité », explique la paramédic. « On n’a pas nécessairement mis d’objectif, mais les gens peuvent donner par transfert », ajoute-t-elle.

De son côté, Bertrand Gagnon salue la démarche qui est plus adaptée au monde d’aujourd’hui.

« On a tendance à ne pas penser à apporter des denrées ici à la caserne, tandis qu’en arrivant et en déposant directement de l’argent, c’est plus pratique », fait-il valoir.

Marilyn Vienneau annonce qu’une collecte se tiendra le 9 décembre au feu de circulation à Forestville en après-midi, et que la période de collecte ligne se terminera le jour suivant.

La réponse est bonne

Bertrand Gagnon dit que la collaboration avec les Chevaliers de Colomb de Forestville est particulièrement fructueuse pour les paniers de Noël, à qui ils donnent les denrées pour assembler les paniers.

« L’an dernier, quand je suis arrivé avec les denrées aux Chevaliers de Colomb, on avait plus que la moitié de ce qu’ils avaient », indique le paramédic à la retraite.

« Dans les dernières années, on avait environ 200 $ par épicerie. 400 $ de ramassés juste au niveau des paramédics de Forestville, c’est très bon », estime-t-il.

Bertrand Gagnon indique qu’au final les paniers remis aux familles peuvent représenter aux alentours de 50 $ avec la participation des épiceries, et que Paraxion remet 1 $ par denrées récoltées pour compléter les besoins.

Sauver Noël

Marilyn Vienneau et son équipe travaillent fort pour offrir le plus de denrées possible aux familles dans le besoin.

« J’ai déjà eu des paniers de Noël à la maison quand j’étais petite, et ça sauvait nos Noëls », se rappelle-t-elle.

De son côté, Bertrand Gagnon estime que les gens apprécient les paniers même s’ils ne le font pas savoir ouvertement.

« Il y a une certaine gêne quand les gens viennent chercher leur panier, et ce n’est pas tout le monde qui est à l’aise avec ça. Mais on constate que les gens sont reconnaissants quand même », révèle Bertrand Gagnon.

Mme Vienneau assure qu’il y a un désir chez les employés de Paraxion de s’impliquer pour « faire bouger les choses » dans la communauté de Forestville de manière positive.

« On est trois nouveaux chez Paraxion à temps plein, et on est vraiment allumés pour faire bouger les choses dans la communauté de Forestville », dévoile-t-elle en spécifiant qu’il y a de belles initiatives qui s’en viennent pour la suite.