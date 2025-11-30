Une mini-tournée en chansons pour Noël

Par Renaud Cyr 12:00 PM - 30 novembre 2025
Les choristes du chœur les Gens de mon pays seront en tournée régionale le 6 décembre. Photo Courtoisie

Les choristes des Gens de mon pays se promèneront un peu partout sur le territoire le 6 décembre, à l’occasion d’une petite tournée pour mettre un peu de joie dans le cœur de la population à l’approche de Noël.

La chorale a longtemps jonglé entre une mini-tournée en résidences privées pour aînés et un spectacle de Noël d’envergure à l’église Notre-Dame-de-Bon-Désir des Bergeronnes, son chef-lieu où elle est basée.

La responsable des communications pour les Gens de mon pays, Catherine Emond, indique que depuis quelque temps, les choristes ont repris avec la tradition de se produire avec les aînés.

« Il y a eu des années de pause en raison de la pandémie de COVID-19, car c’était compliqué d’aller dans des endroits où les gens étaient vulnérables », raconte-t-elle.

Depuis la reprise de ses activités et une période de transition, la chorale est dirigée en tandem avec les chefs Marilou Meehan et Gabriel Holden-Rousseau.

Une tradition qui fait du bien

Les choristes auront donc toute une journée devant eux puisqu’ils se déplaceront de Forestville jusqu’à Tadoussac pour rencontrer les citoyens directement dans leur milieu de vie.

La chorale terminera son parcours au café-bar le Kiboikoi des Escoumins et enfin à l’auberge de jeunesse de Tadoussac pour des concerts ouverts au public.

Catherine Emond estime que la petite tournée en chanson plaît autant aux choristes qu’à la population, qui pourra découvrir la musique d’ici et d’ailleurs faisant partie « de notre patrimoine culturel ».

« C’est quelque chose que le chœur aime faire. Ça nous permet de distribuer le bonheur avec des chants de Noël à des gens qui ne seraient pas capables de se déplacer », dit-elle.

Partager la joie

Puisque toutes les guirlandes et décorations ne seront pas nécessairement sorties au début décembre, la chorale a fait le choix de garnir son répertoire de chansons à saveur automnales, puisque la saison est encore fraîche dans nos souvenirs.

« On va avoir quelques chansons de Noël, mais pas que. C’est bien d’avoir quelques autres chansons plus automnales, comme Les feuilles mortes avec les paroles de Jacques Prévert », cite Mme Emond en exemple.

Cette dernière souligne que même si les secondes sont comptées avec le transport et la performance vocale, la vingtaine de choristes prend quand même le temps d’aller à la rencontre de leur auditoire avant de partir.

« On va à la rencontre des gens qui ne seraient pas capables d’être dans notre public régulier, et on peut les faire profiter du fait d’avoir une activité de plus dans le temps des Fêtes », détaille la responsable.

« On a vu des gens qui pleuraient de joie et, généralement, on voit beaucoup de sourires. On a toujours de beaux retours. On a souvent des gens qui viennent rejoindre notre chœur après ces spectacles », termine-t-elle.

