Une soirée d’accueil des nouveaux arrivants aux Escoumins

Par Johannie Gaudreault 3:00 PM - 30 novembre 2025
Temps de lecture :

Les nouveaux arrivants de la Haute-Côte-Nord seront accueillis en grand. Photo Pixabay

Les nouveaux arrivants de la Haute-Côte-Nord auront bientôt l’occasion de se rencontrer et de célébrer ensemble.

Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de la Haute-Côte-Nord, en collaboration avec Place aux jeunes Haute-Côte-Nord et le CISSS de la Côte-Nord, organise une soirée d’accueil festive le 12 décembre dès 18 h, au Club FADOQ aux Escoumins.

L’événement, entièrement gratuit et ouvert à toutes les personnes récemment installées dans la région, mettra de l’avant un buffet sur le thème de Noël, une distribution de cadeaux pour les enfants ainsi que de nombreuses activités pour petits et grands.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté commune de favoriser l’intégration, de renforcer le sentiment d’appartenance et de valoriser la diversité présente sur le territoire. Les organisateurs souhaitent également créer un espace accueillant où les familles et individus peuvent tisser des liens.

« Cette activité est l’occasion d’accueillir, dans une ambiance festive, toutes les personnes qui ont choisi de s’installer récemment dans notre belle région, peu importe d’où elles viennent », souligne Claudine Roussel, directrice générale du Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord.

Pour faciliter les déplacements, un service de covoiturage est offert sur réservation seulement auprès de Juliette Renard, agente Place aux jeunes, au 581 324-1110, poste 236.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Une mini-tournée en chansons pour Noël

De la relève à Forestville pour les paniers de Noël

Les vendeurs de sapins de Noël enregistrent une forte demande cette année

Lire également

Une mini-tournée en chansons pour Noël

Consulter la nouvelle

De la relève à Forestville pour les paniers de Noël

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 26 novembre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 11 décembre 2025

Concours J’t’emmène en voyage!

Participer