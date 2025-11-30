Une soirée d’accueil des nouveaux arrivants aux Escoumins

Les nouveaux arrivants de la Haute-Côte-Nord auront bientôt l’occasion de se rencontrer et de célébrer ensemble.

Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de la Haute-Côte-Nord, en collaboration avec Place aux jeunes Haute-Côte-Nord et le CISSS de la Côte-Nord, organise une soirée d’accueil festive le 12 décembre dès 18 h, au Club FADOQ aux Escoumins.

L’événement, entièrement gratuit et ouvert à toutes les personnes récemment installées dans la région, mettra de l’avant un buffet sur le thème de Noël, une distribution de cadeaux pour les enfants ainsi que de nombreuses activités pour petits et grands.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté commune de favoriser l’intégration, de renforcer le sentiment d’appartenance et de valoriser la diversité présente sur le territoire. Les organisateurs souhaitent également créer un espace accueillant où les familles et individus peuvent tisser des liens.

« Cette activité est l’occasion d’accueillir, dans une ambiance festive, toutes les personnes qui ont choisi de s’installer récemment dans notre belle région, peu importe d’où elles viennent », souligne Claudine Roussel, directrice générale du Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord.

Pour faciliter les déplacements, un service de covoiturage est offert sur réservation seulement auprès de Juliette Renard, agente Place aux jeunes, au 581 324-1110, poste 236.