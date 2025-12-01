Duhaime veut un lien routier pour la Côte-Nord à un coût raisonnable
En entrevue avec Le Charlevoisien, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a réitéré son appui à la construction d’un pont pour relier directement la Côte-Nord au reste du Québec. Selon lui, la région est « presque enclavée », une situation qui est inacceptable.
Duhaime estime qu’un lien routier permanent est réalisable « à coût raisonnable », en s’appuyant sur des technologies déjà éprouvées ailleurs. « Les Scandinaves, dans des vallées très similaires à celles-là, ont des projets très intéressants et une technologie qu’ils pourraient partager avec nous », a-t-il affirmé. Pour lui, un accès direct à la Côte-Nord est « fondamental ».
Le chef conservateur a aussi rappelé que son parti défendait une version « à l’est » du troisième lien, passant par l’Île d’Orléans. « Le pont est déjà en train d’être construit entre la rive nord et l’île. On veut le continuer sur la rive sud », a-t-il insisté.
Duhaime souligne que son parti a toujours été favorable aux projets d’infrastructures majeures, ajoutant qu’il existe des moyens techniques et financiers pour réaliser de grands projets structurants.
Horizon
Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.