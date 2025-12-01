La petite voix de la persévérance scolaire résonne en Haute-Côte-Nord

Pendant deux jours, près de 270 élèves de la Haute-Côte-Nord ont eu l’occasion de réfléchir à leur parcours, d’explorer les déterminants de la réussite et de rencontrer des modèles inspirants provenant de leur propre milieu, tout ça dans le but d’explorer la persévérance scolaire.

La neuvième édition du mini-colloque sur la persévérance scolaire a pris son envol les 25 et 26 novembre à la polyvalente des Rivières de Forestville et à la polyvalente des Berges des Bergeronnes.

La présidente d’honneur cette année, Dre Véronique Larouche, médecin de famille à Forestville, souhaite que son message fasse écho auprès des jeunes : malgré les obstacles, la persévérance peut réellement tracer la voie vers leurs rêves.

Revenir dans son école secondaire comme présidente d’honneur n’allait pas de soi pour Dre Larouche.

« Ça m’a vraiment fait du chaud au cœur quand on m’a interpellée pour avoir ce titre-là. Au début, je voulais dire non parce que je ne suis pas du genre à vouloir vraiment parler devant les gens, et ça me gênait », confie-t-elle. Cette hésitation s’est toutefois transformée en conviction profonde.

« C’est vraiment un honneur de revenir dans le milieu où est-ce que j’ai grandi, où est-ce que j’ai fait mon secondaire, où est-ce que j’ai rêvé à ce que j’allais faire », dit-elle, en entrevue avec le Journal.

Pour elle, si son témoignage peut « inspirer ne serait-ce qu’une personne à dire, au-delà de tous les défis, les obstacles, si je persévère, c’est vrai que finalement, je peux atteindre mes buts », alors sa présence prend tout son sens.

Durant son allocution devant les groupes de 3e, 4e et 5e secondaire ainsi que du programme FMS, elle a rappelé que la persévérance est souvent difficile à définir.

« Je pense que c’est vraiment comme une petite voix que tout le monde on a en nous. Ce n’est pas nécessairement inné, mais c’est comme une petite affaire qui nous dit chaque jour de ne pas baisser les bras même si ça ne se passe pas comme prévu. J’ai un plan B, et si ça ne marche pas, finalement j’aurais peut-être un plan C. »

Son propre parcours en témoigne. Malgré des échecs et une forte compétition, elle est demeurée déterminée. « Moi, j’en ai quand même coulé des examens, mais j’ai quand même continué de persévérer. »

Après des études en Sciences nature et en kinésiologie, elle a multiplié les efforts pour atteindre son objectif. « J’ai repris des cours que j’avais déjà réussis, mais pour avoir de meilleures notes, pour encore retourner avec une meilleure note, pour finalement espérer un jour à avoir les notes suffisantes pour aller en médecine », se souvient Dre Larouche.

Revenir en région

La médecin n’avait jamais prévu revenir en région ni pratiquer la médecine de famille. « J’avais plein d’idées sauf de revenir en région. Je voulais faire tout en médecine sauf médecine de famille », raconte-t-elle en riant.

Les années et les expériences l’ont toutefois amenée à reconnaître que la variété et la liberté professionnelle offertes en région correspondaient réellement à ce qu’elle recherchait.

« Je trouve que c’est vraiment significatif pour moi de faire mon métier dans ma communauté et d’aider les gens que je côtoie au quotidien. Je trouve que c’est vraiment le meilleur des mondes pour moi, mais ce n’est pas du tout ce que je m’étais imaginé après mon secondaire, vraiment pas. »

La directrice Danielle Caron a défini le concept de la persévérance scolaire aux jeunes participants. Photo Johannie Gaudreault

Un événement bien ancré

Du côté de l’organisation, l’intervenante jeunesse du Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord (CJE HCN), Karine Vivier, rappelle que le mini-colloque est un rendez-vous attendu. L’objectif demeure constant : offrir aux jeunes des outils concrets pour soutenir leur motivation et leur bien-être scolaire.

Les ateliers, animés par des représentants de divers milieux, visent à aborder les « facteurs de protection », une manière positive de présenter les éléments favorisant la réussite.

« Les élèves s’inscrivent à l’avance aux ateliers qui les interpellent. Donc, c’est intéressant pour eux parce que c’est eux qui les ont choisis. Donc, on a plus de chances de captiver leur attention », mentionne Mme Vivier.

Le comité organisateur regroupe le CJE HCN, le CISSS de la Côte-Nord et du personnel scolaire, tous mobilisés autour d’un même objectif. Deux journées identiques sont offertes dans les deux polyvalentes afin de permettre à tous les élèves du deuxième cycle, âgés entre 14 et 17 ans, d’y participer.

Cette année, l’équipe a aussi souhaité intégrer un témoignage inspirant : celui de l’aventurière Kathleen Goulet, connue pour sa participation à une traversée du Nunavik en ski. « On voulait avoir un témoignage, pour avoir quelque chose aussi d’inspirant », indique Mme Vivier.

Les défis vécus au cours de ses expéditions permettent de faire un parallèle direct avec le parcours scolaire : persévérer, s’adapter, croire en ses capacités.

Un message qui résonne

À l’issue de son discours, Dre Larouche croit que son message a trouvé écho. « J’avais l’impression que les jeunes avaient l’air quand même très attentifs à ce que je disais. J’ai vu des petits hochements de tête », souligne-t-elle.

Et si, comme elle l’espère, ses mots ont semé une graine de motivation chez certains jeunes, le mini-colloque aura rempli l’une de ses principales missions : rappeler que, même lorsque le chemin est sinueux, la persévérance peut mener loin.