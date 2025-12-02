La Côte-Nord est une « clé » du développement économique du Québec, selon le ministre des Finances

Par Vincent Rioux-Berrouard 3:16 PM - 2 décembre 2025
Temps de lecture :

Le ministre des Finances, Eric Girard a visité les installations de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire, en compagnie de la députée de Duplessis et ministre de la Famille, Kateri Champagne Jourdain. Photo courtoisie

La Côte-Nord aura une place importante dans l’avenir économique de la province, croit le ministre des Finances, Eric Girard, qui reconnaît que la région a de nombreux atouts et projets significatifs.

Le ministre était de passage à Sept-Îles lundi et mardi.

Dans un contexte économique en évolution avec les chamboulements causés par la politique américaine, la Côte-Nord pourrait être stratégique dans cette nouvelle économie qui se développe.

« Lorsqu’on parle industrie de la défense, minéraux critiques et stratégiques et le développement de nouveaux marchés, la région de Sept-Îles avec le Port de Sept-Îles et [la Société ferroviaire et portuaire de] Pointe-Noire, c’est clé pour la diversification des marchés », dit-il.

Dans les projets de développement d’Hydro-Québec, la Côte-Nord aura aussi une place centrale. Le ministre rappelle que les lignes de transmission pour les projets d’augmentation de la puissance de la centrale de Churchill Falls et pour la centrale hydroélectrique de Gull Island passeraient par la Côte-Nord.

Le projet de mine de terres rares de Métaux Torngat, qui comprendrait une usine à Sept-Îles, suscite énormément d’intérêt.

« Je fais des présentations aux États-Unis. Les gens s’intéressent aux projets de minéraux critiques et stratégiques du Québec et il y a un projet de terres rares sur la Côte-Nord », dit le ministre.

Parmi les autres projets d’importances sur la Côte-Nord, Eric Girard cite le projet d’usine de GNL à Baie-Comeau, ainsi que la réalisation d’une boucle ferroviaire, pour optimiser le réseau de la Côte-Nord et faciliter le transport du minerai de la fosse du Labrador.

« La Côte-Nord est vraiment une région clé », dit le ministre.

Ce dernier a profité de son passage à Sept-Îles pour aller à la rencontre de la communauté innue, qui aura elle aussi un rôle clé à jouer dans le développement économique.

Le ministre des Finances, Eric Girard, a rencontré le chef de la communauté de Uashat mak Mani-utenam, Jonathan Shetush. Photo courtoisie.

Foresterie

Le secteur de la foresterie a été durement touché depuis l’imposition de tarifs sur le bois d’œuvre par les Américains.

Le gouvernement du Québec a annoncé une aide financière dans la dernière mise à jour économique, afin d’aider les entreprises de foresterie au niveau des liquidités.

Toutefois, pour le ministre, la solution à long terme passe par une entente entre le président américain, Donald Trump, et le premier ministre canadien, Mark Carney, afin de lever les tarifs.

« C’est très important pour le Canada, pour le Québec, de sécuriser l’accès au marché américain », dit Eric Girard. « On a une révision de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique en 2026 et c’est vraiment clé. Ce qu’on fait, ce sont des mesures transitoires, en attendant le grand objectif qui est de sécuriser l’accès. »

