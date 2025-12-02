Le hockey pour vaincre le cancer : le Drakkar amasse 10 690$ 

Par Karianne Nepton-Philippe 2:58 PM - 2 décembre 2025
Temps de lecture :

Le match Hockey pour vaincre le cancer du 21 novembre a permis de récolter un montant de 10 690 $. Photo Kassandra Blais

C’est un montant de 10 690$ qui a été amassé par le Drakkar, lors du match Hockey pour vaincre le cancer le 21 novembre. Cet argent sera remis à la Société canadienne du cancer.

Ces fonds serviront à financer la recherche sur le cancer et pour aider les personnes atteintes de la maladie à améliorer leur qualité de vie.

Cette année, une nouvelle initiative a été mise sur pied par le Drakkar. Des entreprises de la région ont dévidé de remettre 10$ par arrêt réalisé lors du match. Cela a permis de récolter 3 220 $. 

Le reste des dons ont été récoltés sur place, en ligne, et par l’encan des chandails mauves portés par les joueurs du Drakkar à ce match.

Le Drakkar remercie Mario St-Onge, l’invité d’honneur du match, les partisans et la communauté d’affaires de la région pour leur soutien. 

