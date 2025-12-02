Saison 2025 : des touristes à la pelletée en Haute-Côte-Nord

Tourisme Côte-Nord a dévoilé un bilan très positif de la dernière saison estivale, notamment avec une hausse marquée d’achalandage en hébergement touristique. Les entreprises touristiques de la Haute-Côte-Nord en témoignent et disent avoir reçu beaucoup de visiteurs.

Tourisme Côte-Nord dit avoir enregistré un bilan « des plus positifs » pour cette saison, et assure que ses observations confirment un élan touristique de qualité pour la région.

Entre les menaces de tarifs, le coût de la vie qui augmente et les imprévus qui viennent freiner l’envie de voyager loin, on peut dire que la Côte-Nord s’en est bien tiré.

Camping de Portneuf-sur-Mer

La superviseuse des installations touristiques à la Municipalité de Portneuf-sur-Mer, Cathy Thibault, corrobore sans hésitation toutes les observations et estimations de Tourisme Côte-Nord.

« C’était un été de fou. Au mois d’août, on avait plus de place, tout était loué et le camping était plein presque tout le temps durant l’été », indique-t-elle au Journal.

Habituellement, l’équipe du camping s’attend à du lourd durant les vacances de la construction, mais le flux de touristes n’a pas diminué.

« On pensait que ça allait se calmer après les semaines de la construction, mais ce n’est pas ça qui s’est passé. On a même eu des gens qui partaient d’aussi loin que Tadoussac où les campings étaient pleins pour venir camper chez nous », raconte Mme Thibault.

Le camping d’environ 80 terrains toutes catégories confondues n’a pas non plus manqué d’attirer les visiteurs internationaux.

« On a eu beaucoup de touristes français, et plusieurs autres qui provenaient de la Belgique, des Pays-Bas, et même quelques-uns de l’Angleterre », révèle la gestionnaire.

On se passe le mot

Selon Cathy Thibault, l’extrême beau temps de cet été n’a pas nui non plus. La superviseuse estime que les gens ont troqué la côte sud du fleuve pour la Côte-Nord, une tendance pendant la COVID-19 où les gens sont allés faire le tour de la Gaspésie.

« Il y en a beaucoup qui en ont fait le tour par le passé et, cette fois, ils ont essayé la Côte-Nord. Je pense que l’année prochaine, ça va faire du bouche-à-oreille, car plusieurs visiteurs nous ont dit qu’ils reviendraient », mentionne-t-elle.

Et les relations en froid entre les États-Unis et le Canada ? Cathy Thibault assure que le camping a reçu un lot appréciable de touristes américains. « On s’est aperçu que beaucoup de gens ne sont pas allés aux États-Unis après tout », note-t-elle.

En croissance

À l’Hôtel Tadoussac, la directrice générale Tina Tremblay remarque une augmentation d’occupation à tous les mois de mai à octobre.

« Nous avons de bonnes augmentations particulièrement en juin, juillet et octobre. Naturellement, les européens sont toujours au rendez-vous », déclare-t-elle.

Du côté des Entreprises Essipit, la directrice des communications et des relations publiques des entreprises Jeannine Villeneuve note une très bonne saison dans l’ensemble des hébergements et des campings, avec une fréquentation « soutenue et en croissance ».

« Nos activités comme nos croisières aux baleines, sorties en kayak de mer et observation de l’ours ont également enregistré une hausse, ce qui témoigne d’un intérêt constant pour nos expériences nature », commente-t-elle.

« Ces résultats pour Vacances Essipit s’inscrivent d’ailleurs en cohérence avec les tendances d’achalandage observées par Tourisme Côte-Nord, confirmant que notre région continue d’attirer et de séduire les visiteurs », ajoute Mme Villeneuve.

Bonne saison pour Hôtellerie Côte-Nord

Pour sa part, la copropriétaire d’Hôtellerie Côte-Nord, Julie Tremblay, abonde dans le même sens.

Cachées à l’abri du vent, les chambres d’hôtel sont plus accessibles et courantes pour les touristes de passage que le camping, qui ne parle pas à tout le monde.

En raison de cela, les places en hébergement sont courues assez vite. « En Haute-Côte-Nord, pour les mois de juillet et août, c’est toujours complet partout », résume Julie Tremblay.

L’entreprise possède maintenant plusieurs sites d’hébergements sur tout le territoire. Mme Tremblay parle d’une « bonne saison avec un excellent taux d’occupation » d’un bord à l’autre de l’été.

« C’est sûr que depuis les dernières années, on a eu presque juste d’excellentes saisons sans que ça s’essouffle. On continue sur notre belle lancée », souligne la copropriétaire.

Julie Tremblay rapporte que les touristes, et plus particulièrement les Européens, sont sans mots devant l’immensité du territoire, qu’ils ne sont pas nécessairement habitués de voir.

Déjà en train de se préparer pour la saison de motoneige, la femme d’affaires pense que cet été ne sera pas le dernier d’une série de saisons exceptionnelles.

« Notre formule fonctionne bien, et les clients sont toujours au rendez-vous », se réjouit-elle.