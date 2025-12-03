Un second souffle pour la Maison des jeunes des Escoumins

La Maison des jeunes (MDJ) L’entrados des Escoumins a recommencé ses activités à l’automne et la réponse est bonne jusqu’à maintenant. Après une saison forte en activités, l’organisation prépare sa saison pour 2026.

La pandémie de COVID-19 a frappé fort à la MDJ des Escoumins, qui a connu une période de dormance et d’incertitude après qu’elle ait cessé ses activités.

Cependant, avant la fin de l’année 2024, un nouveau conseil d’administration s’est formé avec l’intention de remettre un peu de vie dans la place.

« Tout l’hiver, on a remis de l’ordre dans l’organisation en payant les dettes et en nous mettant à jour dans le Registraire des entreprises. On a également fait des demandes de subventions pour repartir les activités cet automne », résume la coordonnatrice de la MDJ, Karine Migneault.

Bonne participation

Mme Migneault note que la participation est bonne jusqu’à maintenant, particulièrement des jeunes âgés de 11 et 12 ans, ajoutant que les gens étaient excités quand la MDJ a rouvert ses portes.

Elle ne s’en cache pas, c’était plus difficile de ramener la MDJ dans le quotidien des adolescents un peu plus âgés.

« On comprend que la MDJ a été fermée pendant quelque temps, et qu’ils ont trouvé une autre façon de se retrouver ensemble », note-t-elle.

« C’est sûr que les plus jeunes ne nous ont pas connus, car à l’époque où on était fermé, ils avaient aux alentours de 9 ou 10 ans. On va miser sur eux pour qu’ils restent avec nous pour les prochaines années », assure la coordonnatrice.

Durant les grosses soirées, il peut y avoir plus d’une quinzaine de jeunes en plus des animatrices.

Plusieurs types d’activités se sont glissés dans le calendrier comme un atelier sushi, une soirée cinéma et un atelier artistique, entre autres.

Développer l’autonomie

À ce temps-ci, les jeunes en sont actuellement à planifier leur fête de Noël.

« J’ai à peu près une dizaine de jeunes qui ont participé, et ça me permet d’expliquer le rôle d’une maison des jeunes et pourquoi c’est important dans notre communauté », dit la coordonnatrice.

Cette dernière mentionne être satisfaite du résultat de la première saison, toujours avec comme volonté de préparer le plus possible les jeunes à la vie adulte.

« Plus on va essayer de montrer des choses aux jeunes, et plus ils vont les faire avec un bagage et devenir des gens autonomes », souligne Karine Migneault.

« À chaque fois que j’y vais, je ressors de là heureuse, car les jeunes ont tellement de choses à nous apprendre », ajoute-t-elle.

Pour la suite

Questionnée à savoir si l’intérieur du bâtiment avait quand même de l’allure, la coordonnatrice fait savoir que oui et que de simples travaux d’entretien et d’aménagement pourront être faits.

Éventuellement, une cuisine serait un ajout pertinent, et l’organisation va continuer la mise à jour économique qu’elle a commencée cette année.

« Il y a le poste de président à combler, et on aimerait également trouver un ou une coordonnatrice à temps complet », révèle celle qui occupe le poste à temps partiel.

La MDJ et sa mission vont bon train, et l’organisme va tenter de pourvoir ses postes manquants après les Fêtes.