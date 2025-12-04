Incendie suspect sur l’avenue Cartier à Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 8:19 AM - 4 décembre 2025
Temps de lecture :

Un incendie criminel est survenu sur l'avenue Cartier, mercredi soir. Photo courtoisie

Un véhicule a été la proie des flammes, mercredi soir, sur l’avenue Cartier à Sept-Îles.

Les pompiers sont intervenus vers 21 h 15. L’incendie n’a pas fait de blessé.

La Sûreté du Québec (SQ) mène l’enquête sur l’événement étant donné que l’incendie est considéré comme suspect, confirme le porte-parole de la SQ, Hugues Beaulieu

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Une famille moyenne devra dépenser 994 $ de plus pour la nourriture l’an prochain

Une pièce colossale en route vers la centrale Outardes-2

Meggie Richard et Micheline Anctil à la tête de l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord

Lire également

Actualité

Une famille moyenne devra dépenser 994 $ de plus pour la nourriture l’an prochain

Consulter la nouvelle

Une pièce colossale en route vers la centrale Outardes-2

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 03 décembre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 11 décembre 2025

Concours J’t’emmène en voyage!

Participer