Incendie suspect sur l’avenue Cartier à Sept-Îles

Un véhicule a été la proie des flammes, mercredi soir, sur l’avenue Cartier à Sept-Îles.

Les pompiers sont intervenus vers 21 h 15. L’incendie n’a pas fait de blessé.

La Sûreté du Québec (SQ) mène l’enquête sur l’événement étant donné que l’incendie est considéré comme suspect, confirme le porte-parole de la SQ, Hugues Beaulieu