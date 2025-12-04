Une pièce colossale en route vers la centrale Outardes-2

Hydro-Québec s’apprête à réaliser un important transport de son projet de modernisation de la centrale Outardes-2, alors qu’un croisillon rotor, une pièce lourde essentielle au remplacement des groupes turbine-alternateur, arrivera au port de Baie-Comeau le 4 décembre, à marée haute.

Le convoi spécial, qui a quitté Sorel le 1er décembre, amorcera ensuite un transport routier durant la nuit du 5 au 6 décembre, afin de limiter les impacts sur la circulation.

La pièce, dont le poids et les dimensions nécessitent une logistique particulière, sera acheminée depuis le port jusqu’au chantier d’Outardes-2 en empruntant la route 138 et le pont de Manic-1. Le trajet, d’une durée d’environ une demi-journée, se déroulera de nuit pour assurer une progression plus sécuritaire et réduire les perturbations pour les usagers de la route.

Ce croisillon rotor constitue la première pièce majeure livrée dans le cadre du vaste chantier de réfection de la centrale. Hydro-Québec y mène un important projet de remplacement de trois de ses six groupes turbine-alternateur par des modèles plus performants.

Selon la société d’État, « suivant les essais en laboratoire, l’amélioration de la performance des nouveaux groupes sera de 11 %, ce qui se traduira par un gain de 55 MW de puissance installée pour la centrale ».

Ces nouveaux équipements de production permettront d’obtenir une augmentation de puissance maximale momentanée qui atteindra 94 MW, comme initialement annoncé par Hydro-Québec, pour des périodes restreintes lors des pointes hivernales : quelques heures par jour et quelques jours en hiver.

La modernisation permettra de pérenniser l’aménagement et d’accroître la production hydroélectrique au bénéfice des générations actuelles et futures, affirme Hydro-Québec.

Un chantier échelonné jusqu’en 2028

Le projet de réfection de la centrale Outardes-2 s’étale sur plusieurs années. Les travaux préparatoires, inventaires environnementaux, consultations et la réfection des vannes papillon ont été menés entre 2022 et 2025.

Le remplacement de trois groupes turbine-alternateur (GTA) et des services auxiliaires doit quant à lui s’échelonner de 2026 à 2028 à raison d’un groupe par année. Le coût des travaux a été évalué à 560 M$.