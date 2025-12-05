David Héroux de Sept-Îles est nommé juge de la Cour supérieure

Associé chez GNH Avocats à Sept-Îles, David Héroux hérite d’un nouveau mandat. Il devient juge de la Cour supérieure à Baie-Comeau.

L’annonce a été faite par l’honorable Sean Fraser, notamment ministre de la Justice et procureur général du Canada.

Cette nomination découle du cadre du processus de nomination à la magistrature mis en place en 2016.

« Ce processus met l’accent sur la transparence, le mérite et la diversité de la population canadienne, et continuera d’assurer la nomination de juristes qui incarnent les plus hautes normes d’excellence et d’intégrité », indique-t-on.

David Héroux, admis au Barreau du Québec en 2000, remplacera ainsi le juge Francoeur qui a choisi de devenir juge surnuméraire à la fin du mois d’octobre 2024.

« Je souhaite au juge Héroux beaucoup de succès dans l’exercice de ses nouvelles fonctions. Je suis convaincu qu’il servira bien la population du Québec en tant que membre de la Cour supérieure du Québec », souligne M. Fraser.