Un match ultime pour le Championnat Côte-Nord d’improvisation 

La Ligue d’improvisation de Sept-Îles (LIS) et la Ligue d’Improvisation de Baie-Comeau et des Régions Environnantes (LIBRE) se retrouveront en terrain neutre pour décider du champion de la Côte-Nord.

Le duel ultime de cette série de trois matchs aura lieu le 12 décembre, à Pentecôte, entre la LIS et la LIBRE.

C’est l’impasse après les deux premiers duels entre les deux organisations nord-côtières d’improvisation.

La tension sera au rendez-vous entre les deux équipes, surtout du côté de la formation septilienne, pour qui le climat reste marqué par certains incidents survenus lors des affrontements précédents.

« La LIS est encore fâchée. Lors de leur dernière visite, la LIBRE a volé notre puck. On ne laissera pas passer ça. Pentecôte, c’est le moment de régler les comptes », de lancer Benny Frédéric Chambers.

Selon lui, ce geste contribue à alimenter l’importance symbolique de ce troisième match.

Dans l’autre camp, le président de la LIBRE, Tommy Tremblay, souhaite « marquer les imaginaires nord-côtiers, grâce à la qualité du jeu proposé lors de cette confrontation finale ».

La table est donc mise pour la dernière rencontre du Championnat Côte-Nord d’improvisation 2025 qui sera disputée au local du Club de l’Âge d’Or de Pentecôte. Le coût d’entrée est de 5 $ par personne.