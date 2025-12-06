11 médailles et 66 rubans pour les gymnastes du Club l’Envol

La palestre de Portneuf-sur-Mer a vibré au rythme de la gymnastique lors d’une compétition régionale invitation et les qualifications pour les Jeux du Québec en trampoline, organisées par le Club l’Envol de Forestville.

Cinquante gymnastes y ont pris part, dont 30 provenant de Baie-Comeau et 20 de Forestville, le 29 novembre. Les athlètes ont pu performer à quatre appareils, soit à la barre, à la poutre, au trampoline et au tumbling, faute d’espace pour offrir le saut et le sol.

« On pense à une autre idée pour l’année prochaine pour être capable d’offrir 6 appareils au lieu de 4 », affirme Nancy Therrien, entraîneuse et fondatrice du Club de gymnastique l’Envol.

Résultats

La rencontre marquait l’arrivée du niveau R2 dans le réseau régional, jusqu’ici composé des catégories R3, R4 et R5.

En R2 9-10 ans, Mathilde Dufour a terminé au 5e rang au total des appareils. En sixième position, Alicia Marquis et Béatrice Lesage sont arrivées ex aequo.

D’excellentes performances individuelles ont aussi été enregistrées : Elianne Germain a remporté la première place à la barre, tandis que Mathilde Dufour a décroché l’or à la poutre. Flavie Bédard s’est illustrée au trampoline avec une 3e place.

En R2 13-14 ans, Félicia Tremblay a décroché la première position au total des appareils. Elles n’étaient que deux dans cette catégorie, mais elle a néanmoins « raflé le trampoline », rapporte Mme Therrien.

Chez les R3 9-10 ans, Clara Tardif a dominé en terminant première aux quatre appareils. Charlotte Dufour a pris le 2e rang au total en obtenant des médailles d’argent au trampoline et au tumbling en plus du bronze à la poutre. Elle était suivie de Maeva Gagné, 3e au cumulatif et 3e à la barre, au trampoline et au tumbling.

Rosalie Imbeault a terminé 4e, mais s’est offert deux 2e places à la barre et à la poutre. Romy Gagnon, 5e au total, s’est classée cinquième partout.

En R3 11-12 ans, Sara-Maude Girard a raflé la médaille d’or au cumulatif grâce à des premières places à la barre, au trampoline et au tumbling, ainsi qu’une deuxième place à la poutre. Brittany Fournier, 2e au total, a obtenu la 2e position au trampoline, la 1re à la poutre, et la 3e au tumbling et à la barre.

Mary-Jay Tremblay Roussy a terminé 3e, avec une 2e place à la barre et une 3e au trampoline. Livia Laurencelle, 6e, a décroché des rubans de 4e et 6e places. Anna Savard a offert de belles performances, sans décrocher de ruban ou de médaille.

En R3 13-14 ans, Charlotte Dufour a obtenu le 3e rang au total, récoltant l’or au tumbling, l’argent à la poutre et au trampoline, ainsi qu’une 5e place à la barre. Aurélie Laurencelle, 4e au total, a gagné le trampoline en plus d’une 3e place au tumbling et des 4e et 5e positions à la barre et à la poutre.

En R4 15 ans et plus, Sarah Tremblay Morin a terminé 2e au total, dans une catégorie comptant deux athlètes.

En R5 13-14 ans, Eva Leonard a dominé avec la première place au cumulatif, l’or au tumbling et au trampoline, ainsi que deux troisièmes positions à la poutre et à la barre.

Les performances des 20 gymnastes de Forestville ont permis au Club l’Envol de récolter 66 rubans et 11 médailles. « Les médailles étaient remises seulement pour le cumulatif, alors que les appareils donnaient droit à des rubans », précise Nancy Therrien.