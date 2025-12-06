Un orignal abattu par des braconniers à Forestville

Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs sollicite l’aide du public pour obtenir de l’information concernant l’abattage illégal d’un orignal.

« L’animal aurait été abattu de manière illicite, possiblement au moyen d’une arme à feu, en dehors des périodes et des conditions de chasse permises vers la fin de novembre ou au début de décembre », indique le ministère.

L’orignal a été trouvé au kilomètre 15 du chemin du Sault-aux-Cochons, sur le territoire de Forestville. Il a été éviscéré sur place et une partie de la carcasse a été laissée en bordure du chemin.

Toute personne détenant des informations en lien avec cet acte de braconnage est invitée à communiquer immédiatement avec SOS Braconnage au 1 800 463-2191. « Les renseignements fournis demeureront confidentiels », assure-t-on.