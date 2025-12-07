Circulation accrue des virus respiratoires au CISSS de la Côte-Nord

Alors que les virus respiratoires circulent davantage et que plusieurs éclosions touchent la région, le CISSS de la Côte-Nord appelle la population à redoubler de prudence lors des visites dans ses établissements de santé. Les proches aidants demeurent les seuls visiteurs admis dans les secteurs où une éclosion est déclarée.

Avec la hausse de la circulation des virus respiratoires et la présence d’éclosions, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord demande à la population de respecter les mesures de prévention lors d’une visite dans ses installations.

Dans les milieux où une éclosion, qu’il s’agisse d’influenza, de gastroentérite, de COVID-19 ou d’autres virus, est en cours, seules les visites des proches aidants sont autorisées.

Ces derniers doivent appliquer les mesures en vigueur, dont l’hygiène des mains à l’entrée et à la sortie de l’installation et de la chambre, ainsi que le port du masque lorsque indiqué. D’autres mesures peuvent s’ajouter si l’usager est en isolement, dans le but de limiter la transmission et de protéger les usagers, le personnel et la population.

« Il est aussi important de respecter les heures de visite et le nombre de visiteurs autorisé. Tous les visiteurs, incluant les proches aidants, présentant de la toux, de la fièvre ou des symptômes de gastroentérite devraient reporter leur visite », affirme Pascal Paradis, conseiller en communication au CISSS de la Côte-Nord, par voie de communiqué.

Une formation disponible en ligne

Une formation sur la prévention et le contrôle des infections est accessible sur le site Web du CISSS de la Côte-Nord. Destinée aux proches aidants et aux bénévoles, elle fournit l’information nécessaire pour adopter les bons comportements et éviter la transmission des virus.

En cas d’inquiétude concernant son propre état de santé ou celui d’un proche, la population peut contacter en tout temps le service Info-Santé au 811 pour obtenir des conseils, ou consulter le site Québec.ca. La liste des éclosions en cours est également disponible sur le site du CISSS de la Côte-Nord.

En ce moment, deux éclosions de COVID-19 sont en cours, une à l’hôpital de Sept-Îles et l’autre à celui de Baie-Comeau. Le CISSS cumule aussi plusieurs vigies, dont deux pour la COVID-19 (Baie-Comeau et Les Escoumins) et une pour la gastro-entérite aussi aux Escoumins.