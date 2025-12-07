Hockey Senior AA : un autre match qui se termine en prolongation

Signe de la parité dans la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord, une quatrième rencontre d’affilée s’est décidée en prolongation.

Pour une troisième fois de suite, les Marchands de Havre-Saint-Pierre ont signé la victoire avec du temps supplémentaire. Samedi, à Baie-Comeau, ils ont disposé des Pionniers CFL par la marque de 5-4.

C’est Félix Tanguay qui a mis fin à la rencontre, inscrivant le but gagnant dans la troisième minute de jeu de la prolongation.

Les deux clubs s’étaient échangé les buts tout au long de la rencontre. Maxime Thibeault, Olivier St-Louis, Olivier Donais et William Gagnon ont trompé la vigilance du gardien des Marchands, Christopher Jomphe.

Les autres marqueurs de la formation cayenne, aux dépens de Frédérick Roy, ont été Louis Thériault, Félix Jomphe, Yoan Thériault et Mathieu Arguin.

Les Marchands étaient privés de plusieurs réguliers pour ce match sur la route, notamment Dany Lebrun, Tommy Arsenault, Johney Cormier et Nico Grégoire.

Aucun match n’est à l’horaire en fin de semaine prochaine. Les quatre formations du Circuit CFM seront en action à cinq jours de Noël, soit le 20 décembre. Les Basques Groupe Olivier de Sept-Îles rendront visite aux Marchands tandis que les Gaulois PCR de Port-Cartier accueilleront les Pionniers.