MRC de La Haute-Côte-Nord : légère hausse du budget pour 2026

Lors de sa dernière rencontre mensuelle, le 27 novembre, le conseil des maires de la MRC de La Haute-Côte-Nord a adopté un budget de 13 690 253 $, qui représente une légère augmentation par rapport au même exercice de 2025 qui se chiffrait à 13 042 461 $.

C’est une hausse d’à peine 5 % qui caractérise le budget 2026 de la MRC de la Haute-Côte-Nord par rapport au précédent.

Avec moins de transferts gouvernementaux, les autres revenus ont dû être ajustés. Au niveau des dépenses, il y a quelques fluctuations mineures.

Dépenses

Comme chaque année, le département le plus dépensier est celui des services techniques et environnement qui gère entre autres la gestion des matières résiduelles.

Ses dépenses se chiffrent à 4 828 499 $, ce qui représente environ 35 % du budget total.

Le développement économique connaît quant à lui des investissements de 3 209 494 $, l’administration générale de 2 120 533 $ et l’aménagement du territoire 1 997 639 $.

Les dépenses pour le transport ont diminué de 928 935 $ (2025) à 817 028 $ pour cette année, tandis que l’évaluation foncière rencontre une légère augmentation d’environ 15 000 $ par rapport à 2025.

Revenus

Les transferts gouvernementaux se chiffraient à 5 807 311 $ en 2025 et, cette année, la MRC a reçu 5 387 865 $, soit quelques milliers de dollars en moins.

Les quotes-parts des municipalités et la participation d’Essipit représentent quant à elles 4 122 806 $ comparativement à 3 831 868 $ l’an dernier.

Forestville débourse un peu plus de 1,1 M$, suivie des Escoumins à 667 892 $ et de Sacré-Cœur à 606 239 $.

Les services rendus atteignent quant à eux des revenus de 1 228 861 $, et les autres revenus 578 911 $.