Outardes-2 : le déversement d’eau affecte le sentier de motoneige

L’échéancier des travaux de réfection à la centrale aux Outardes-2 a été ajusté, ce qui prolonge l’ouverture de l’évacuateur de crue. Le déversement d’eau se poursuit au-delà de la date prévue, soit le 30 octobre, nuisant ainsi au sentier de motoneige situé à proximité.

« Nous avons apporté quelques ajustements à l’échéancier des travaux, ce pourquoi l’évacuateur de crue est encore ouvert », confirme Mathieu Landry-Côté, conseiller – relations avec le milieu chez Hydro-Québec.

Selon ce dernier, le premier des trois groupes turbine-alternateur devrait être remis en service d’ici quelques jours, et les deux autres suivront au cours des prochaines semaines.

« En attendant que les trois groupes soient pleinement opérationnels, nous devrons ponctuellement recourir à l’utilisation de l’évacuateur de crue », explique le porte-parole.

L’utilisation de l’évacuateur ne permet pas l’ouverture du sentier de motoneige, car le pont de glace habituellement construit par le club de motoneige ne peut pas résister à un débit d’eau important.

« Nous sommes en discussion avec le club de motoneige et différents acteurs du milieu afin d’aider à trouver des solutions pour minimiser les impacts pour les motoneigistes », divulgue M. Côte-Landry.