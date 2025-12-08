Outardes-2 : le déversement d’eau affecte le sentier de motoneige

Par Johannie Gaudreault 7:00 AM - 8 décembre 2025
Temps de lecture :

La centrale aux Outardes-2 est en réfection afin d’augmenter sa puissance. Photo Hydro-Québec

L’échéancier des travaux de réfection à la centrale aux Outardes-2 a été ajusté, ce qui prolonge l’ouverture de l’évacuateur de crue. Le déversement d’eau se poursuit au-delà de la date prévue, soit le 30 octobre, nuisant ainsi au sentier de motoneige situé à proximité.

« Nous avons apporté quelques ajustements à l’échéancier des travaux, ce pourquoi l’évacuateur de crue est encore ouvert », confirme Mathieu Landry-Côté, conseiller – relations avec le milieu chez Hydro-Québec.

Selon ce dernier, le premier des trois groupes turbine-alternateur devrait être remis en service d’ici quelques jours, et les deux autres suivront au cours des prochaines semaines.

« En attendant que les trois groupes soient pleinement opérationnels, nous devrons ponctuellement recourir à l’utilisation de l’évacuateur de crue », explique le porte-parole.

L’utilisation de l’évacuateur ne permet pas l’ouverture du sentier de motoneige, car le pont de glace habituellement construit par le club de motoneige ne peut pas résister à un débit d’eau important.

« Nous sommes en discussion avec le club de motoneige et différents acteurs du milieu afin d’aider à trouver des solutions pour minimiser les impacts pour les motoneigistes », divulgue M. Côte-Landry.

Arrêt planifié à la centrale Outardes-2

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Manque de places en CPE : un problème qui coûte cher aux familles nord-côtières

Circulation accrue des virus respiratoires au CISSS de la Côte-Nord

Retour du train de la SOPOR à Baie-Comeau

Lire également

Manque de places en CPE : un problème qui coûte cher aux familles nord-côtières

Consulter la nouvelle

Circulation accrue des virus respiratoires au CISSS de la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 03 décembre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 11 décembre 2025

Concours J’t’emmène en voyage!

Participer