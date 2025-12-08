Outardes-2 : le transport de la pièce colossale est retardé

Le croisillon rotor, une pièce lourde essentielle au remplacement des groupes turbine-alternateur de la centrale aux Outardes-2, est bel et bien arrivé au port de Baie-Comeau le 6 décembre. Toutefois, son transport vers la centrale est retardé de quelques jours.

Selon Andréanne Jean, conseillère – relations avec le milieu chez Hydro-Québec, « pour un transport de cette nature les conditions météorologiques doivent être au rendez-vous ». C’est ce qui explique le retard du transport qui devait être réalisé dans la nuit de samedi à dimanche.

Notons que les escortes policières doivent également être en place pour la sécurité durant le transport.

Toutes les conditions semblent être réunies pour effectuer le transport de l’imposante pièce le 9 décembre. « Le transport jusqu’à la centrale Outardes-2 est prévue mardi soir/nuit », confirme Mme Jean.