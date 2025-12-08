Québec va élargir son projet pilote concernant les heures d’ouverture des magasins

Le gouvernement du Québec compte élargir à toute la province son projet pilote visant à permettre aux commerces de détail qui le souhaitent de rester ouverts plus tard la fin de semaine.

Dans le cadre de cet élargissement, le gouvernement permettra aux commerces concernés, comme les magasins, les boutiques et les quincailleries, d’ouvrir tous les jours de 6 heures à 21 heures, sauf les jours fériés.

Actuellement, les établissements commerciaux qui proposent des produits en vente au détail doivent fermer boutique à 17 heures le samedi et le dimanche.

Depuis quelques semaines, un projet pilote permet à ces commerces situés dans trois villes — Gatineau, Laval et Saint-Georges — d’ouvrir leurs portes jusqu’à 20 heures les samedis et dimanches, sur une base volontaire, hormis les jours fériés.

Lundi, le ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Samuel Poulin, a annoncé que ce projet pilote sera étendu à toutes les municipalités du Québec.

M. Poulin, qui rappelle que le Québec est le seul endroit en Amérique du Nord à mettre des barrières sur les heures d’ouverture des commerces, estime qu’il faut «s’enlever du chemin des entrepreneurs».

«Avec Shein et Temu, les entreprises d’ici doivent avoir la marge de manœuvre nécessaire pour être davantage en contact avec leur clientèle. C’est une liberté de plus et un geste fort en matière de déréglementation», a-t-il plaidé dans un communiqué.

Le projet de règlement prévoyant l’élargissement du projet pilote sera publié mercredi et fera l’objet de consultations pendant 45 jours, «afin de recueillir les commentaires de toutes les parties intéressées».

Les commerces d’alimentation et les pharmacies, qui bénéficient déjà d’une exemption aux restrictions sur les heures d’ouverture, ne sont pas concernés par les modifications proposées.

Québec mène en parallèle un autre projet pilote pour permettre aux boutiques d’objets érotiques de rester ouvertes jusqu’à 23 heures, tous les jours. Ce projet pilote se poursuit.