Carrefour solidaire Haute-Côte-Nord : 31 573 $ amassés pour les paniers de Noël

Le Carrefour solidaire Haute-Côte-Nord a compilé ses dons pour cette année, avec son traditionnel souper spaghetti qui s’est tenu aux Bergeronnes le 6 décembre.

La guignolée a permis de récolter 5 348 $, tandis que le souper et ses 250 billets ont permis de ramasser 26 225 $. Les profits serviront notamment à financer la préparation des paniers de Noël destinés aux familles et personnes dans le besoin de la communauté.

« C’est 2 500 $ de moins que l’an dernier pour la guignolée, mais on a amassé beaucoup plus durant le souper », note la directrice de l’organisme, Nathalie Beaudoin.

« On a 840 $ de plus au total. C’est vraiment bon », ajoute-t-elle.

Notons que le Carrefour solidaire Haute-Côte-Nord offre plusieurs services et il s’occupe entre autres de la distribution d’aide alimentaire.