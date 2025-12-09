Carrefour solidaire Haute-Côte-Nord : 31 573 $ amassés pour les paniers de Noël

Par Renaud Cyr 1:09 PM - 9 décembre 2025
Temps de lecture :

Un total de 31 573 $ ont été amassés en dons cette année. Photo Bernard Boucher

Le Carrefour solidaire Haute-Côte-Nord a compilé ses dons pour cette année, avec son traditionnel souper spaghetti qui s’est tenu aux Bergeronnes le 6 décembre.

La guignolée a permis de récolter 5 348 $, tandis que le souper et ses 250 billets ont permis de ramasser 26 225 $. Les profits serviront notamment à financer la préparation des paniers de Noël destinés aux familles et personnes dans le besoin de la communauté. 

« C’est 2 500 $ de moins que l’an dernier pour la guignolée, mais on a amassé beaucoup plus durant le souper », note la directrice de l’organisme, Nathalie Beaudoin.

« On a 840 $ de plus au total. C’est vraiment bon », ajoute-t-elle.

Notons que le Carrefour solidaire Haute-Côte-Nord offre plusieurs services et il s’occupe entre autres de la distribution d’aide alimentaire.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Incendie à Moisie : des résidents ne reconnaissent plus leur secteur, où les crimes se multiplient

Tadoussac et Sacré-Coeur : les motoneigistes forcés de circuler sur la 138

Un appel à la patience des motoneigistes sur la Côte-Nord

Lire également

Incendie à Moisie : des résidents ne reconnaissent plus leur secteur, où les crimes se multiplient

Consulter la nouvelle

Tadoussac et Sacré-Coeur : les motoneigistes forcés de circuler sur la 138

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 10 décembre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 11 décembre 2025

Concours J’t’emmène en voyage!

Participer