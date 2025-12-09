Essipit refuse toute exploration minière dans son projet d’aire protégée

Par Johannie Gaudreault 1:46 PM - 9 décembre 2025
Temps de lecture :

Avec son projet d'aire protégée, Essipit parviendrait à protéger 30 % de son territoire ancestral. Photo courtoisie

La Première Nation des Innus Essipit réaffirme haut et fort son refus de toute activité d’exploration minière dans le périmètre de son projet d’aire protégée Essipiunnu-Meshkanau, annoncé en 2023. Elle prévient également que tout développement minier ailleurs sur les terres du Nitassinan devra obligatoirement obtenir son consentement.

Elle appelle aussi Québec à assurer une cohérence entre protection du territoire et développement minier.

Dans un communiqué publié le 9 décembre 2025, le Conseil de la Première Nation déclare « s’oppose[r] fermement à toute activité d’exploration minière sur le territoire visé par son projet d’aire protégée Essipiunnu-Meshkanau. De plus, tout projet d’exploration minière dans les autres secteurs du Nitassinan, devra obtenir obligatoirement le consentement de notre Première Nation ».

L’organisation précise vouloir continuer d’assurer « l’équilibre entre le développement et la protection du territoire et de la biodiversité » et exige que les promoteurs rencontrent la Première Nation avant toute désignation de droit exclusif d’exploration ou tout projet nécessitant son approbation.

Selon la communauté innue, les promoteurs gagneraient à collaborer avec Essipit, notamment pour identifier des zones propices à l’exploration « exemptes de sites d’intérêts pour nos pratiques innu-aitun et d’initiatives de conservation de notre Première Nation ».

Le Conseil souligne que certains promoteurs se sont déjà engagés dans cette voie. « Nous avons amorcé avec eux un travail collaboratif et respectueux qui mènera à des précédents importants dans le domaine de l’exploration minière ainsi que dans le développement efficient du Nitassinan. »

La Première Nation interpelle également le gouvernement du Québec, notamment les ministères des Ressources naturelles et des Forêts, de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, afin d’assurer une cohérence entre objectifs de protection et promotion du potentiel minéral du territoire.

Elle rappelle que cette cohérence doit inclure « la considération pleine et entière des peuples autochtones et le respect de nos droits et de nos cultures ».

Essipiunnu-Meshkanau

Lancé publiquement le 29 novembre 2023, le projet d’aire protégée Essipiunnu-Meshkanau vise à protéger des lieux de pratique innue, des espèces culturelles importantes ainsi qu’un réseau d’habitats connectés s’étendant notamment sur une portion de l’aire de répartition du caribou forestier du Pipmuacan.

Le projet contribue également aux cibles de conservation de 30 % d’ici 2030 et bénéficie de l’appui de partenaires régionaux.

Face aux pressions liées à l’exploration minière, la Première Nation réitère son intention de protéger ce territoire avant que des activités puissent en compromettre l’intégrité. « Il est ainsi clair que notre Première Nation s’opposera fermement à tous développements miniers dans ce secteur », est-il indiqué.

Voici la carte du réseau des aires protégées et des territoires fauniques du Nitassinan d’Essipit. Photo CPNIE

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Soutien à domicile : les besoins exploseront en 2041 sur la Côte-Nord

Le Québec sortira du froid sous la neige : une quinzaine de centimètres sont attendus

Carrefour solidaire Haute-Côte-Nord : 31 573 $ amassés cette année

Lire également

Soutien à domicile : les besoins exploseront en 2041 sur la Côte-Nord

Consulter la nouvelle
Actualité

Le Québec sortira du froid sous la neige : une quinzaine de centimètres sont attendus

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 10 décembre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 11 décembre 2025

Concours J’t’emmène en voyage!

Participer