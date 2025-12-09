Un appel à la patience des motoneigistes sur la Côte-Nord

Oui, la neige nous est tombée dessus passablement tôt en ce début d’hiver 2025-2026. Eh oui, un bon couvert neigeux est déjà là. Mais non, pas question d’enfourcher notre motoneige pour s’élancer à l’assaut des sentiers fédérés. La patience est de mise, avertissent la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) et l’Association des motoneigistes Manicouagan inc. (AMMI).

« Je sais qu’il y a de l’engouement. Tout le monde voudrait aller se lancer, mais je pense qu’il faut se calmer un peu. Il est tôt. Là, il commence à faire froid, mais il manque encore beaucoup de neige dans certains secteurs », mentionne Stéphane Desroches, directeur général de la FQCM.

Si l’épaisseur du tapis blanc peut être impressionnante en montagne, dit-il, il faut se rendre en montagne, ce qui n’est pas toujours évident au niveau des opérations.

M. Desroches invite les gens à consulter la carte interactive sur les conditions de sentiers ou encore à vérifier directement avec les clubs.

« Soyez patients, chers motoneigistes. Je sais qu’on est excités et qu’il y a eu de la neige, mais il n’y en a pas eu beaucoup encore à la grandeur de la province », insiste celui qui ajoute que les conditions sont loin d’être optimales.

Les débuts de saison riment souvent avec les premiers décès en motoneige et la fédération veut les prévenir coûte que coûte.

« On est dans un début de saison. Ça s’annonce bien, on va avoir en masse de temps pour faire de la motoneige », conclut le directeur général.