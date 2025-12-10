62 chiens transportés de la Côte-Nord vers les grands centres

L’organisme Chiots Nordiques devait aller rescaper quatre chiens à Nutashkuan, mais ce sont finalement 62 chiens qui se sont retrouvés dans leurs boîtes de transport, à sillonner la longue route 138 jusqu’à leur famille d’accueil.

Une des chiennes a d’ailleurs mis bas en chemin dans la boîte de transport, durant le long trajet de plus d’une dizaine d’heures. Au final, elle et ses huit chiots se portent bien.

Fin novembre, l’organisme Chiots Nordiques a été contacté pour le transfert de quatre chiens à Nutashkuan, soit deux femelles gestantes et deux chiens sans propriétaire. Puis avec le bouche-à-oreille, d’autres propriétaires de chiens à Nutashkuan et même à Ekuanitshit ont fait part de leur besoin de se départir de leur animal.

« Donc, c’est parti d’un petit sauvetage, de quatre chiens à 62 chiens », dit Daphnée Veilleux-Lemieux, vétérinaire et présidente de l’organisme Chiots Nordiques.

L’opération qui a eu lieu le week-end du 6 décembre représente le plus gros sauvetage réalisé au cours des cinq dernières années par l’organisme.

L’orchestrer a demandé beaucoup de temps et de logistique.

Plusieurs véhicules ont été requis pour transporter les chiens à partir de leur village d’origine, pour finalement être transférés dans un seul camion cube, lors d’un arrêt d’une nuit à la SPCA Côte-Nord de Sept-Îles. Dans le camion de déménagement, chaque chien a sa propre cage, sauf les femelles avec une portée, qui elles, partagent leur espace avec leurs chiots.

Un défi logistique

« J’ai travaillé entre cinq et 14 heures par jour pour ce sauvetage-là, depuis le 28 novembre. Il faut, dans un premier temps, trouver des familles d’accueil ou des partenaires en nombre suffisant », explique la vétérinaire.

Une trentaine de bénévoles provenant d’un peu partout au Québec se sont déplacés sur la Côte-Nord, exclusivement pour le sauvetage des chiens.

« Il faut coordonner les disponibilités de tout le monde, parce que les chiens sont très loin des lieux où ils vont être hébergés après », ajoute-t-elle.

Et lorsqu’une chienne met bas durant le trajet, l’équipe arrête chaque heure, afin de vérifier que toute la tribu se porte bien.

Les chiens ont été transportés dans des familles d’accueil et chez des partenaires dans les Laurentides, en Montérégie, en Mauricie, à Drummondville, Québec et Portneuf.

Des chiots rescapés lors du sauvetage de l’organisme Chiots Nordique du 6 décembre 2025. Photo Courtoisie

Certains chiens mal en point

Bien que la majorité des chiens étaient en bon état, l’organisation a eu quelques mauvaises surprises.

« On a eu un chien, qui avait un collet autour d’une patte. Donc, il va falloir l’amputer. »

« On avait aussi une femelle gestante qui était en très mauvais état. Il a fallu qu’elle aille en examen d’urgence à la Clinique vétérinaire septilienne », explique Daphnée Veilleux-Lemieux.

L’intérieur d’un des cubes de transport des chiens rescapés par Chiots Nordiques le 6 décembre 2025. Photo courtoisie

Plus difficile d’organiser de gros sauvetages

Mme Veilleux-Lemieux explique qu’il est plus ardu, depuis la COVID, d’organiser des transferts de chiens.

« Pas en termes organisationnels ou de trouver des bénévoles… ça, c’est une chose, mais c’est trouver des familles d’accueil, puis des partenaires qui est plus difficile. »

L’effet après COVID se fait encore sentir dans le milieu animalier, selon la vétérinaire.

« Il y a beaucoup de chiens en refuge, puis il y a moins d’adoptants. »

Les gens ont repris leur rythme de vie, ils ont recommencé à voyager et à s’adonner à toutes sortes d’activités.

« Pour certaines personnes, le chien est devenu un “problème”, puis je ne vous le cacherai pas, il y a trop de chiens au Québec », dit-elle.

La surpopulation de chiens dans les refuges est multifactorielle, selon Mme Veilleux-Lemieux.

« Il y a beaucoup de gens qui ne font pas stériliser leurs chiens », affirme-t-elle. « Le contexte économique aussi, où l’ensemble des dépenses d’un foyer ont augmenté, le budget prévu pour les animaux, est parfois un peu plus difficile à aller chercher », explique la présidente de Chiots Nordiques.

Depuis le début de 2025, l’organisme Chiots Nordiques a réalisé près de 300 sauvetages de chiens.