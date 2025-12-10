Forestville sécurise l’avenir de ses carrières et sablières

Par Johannie Gaudreault 3:22 PM - 10 décembre 2025
Temps de lecture :

Le sable de Forestville est d'une excellente qualité pour les ponts et les ponceaux. Photo Johannie Gaudreault

La Ville de Forestville entend stabiliser un secteur économique clé en renouvelant pour une décennie l’ensemble de ses baux liés à l’exploitation du sable et du gravier. 

La mairesse de Forestville, Micheline Anctil, a confirmé lors de la séance du conseil municipal du 9 décembre que la Ville finalise actuellement plusieurs baux majeurs en lien avec l’exploitation du sable, du gravier et des carrières sur son territoire.

Ce renouvellement sur dix ans vise à assurer une continuité essentielle pour les partenaires industriels, mais aussi pour la planification économique municipale.

« Dans la Loi sur les mines, qui nous concerne, on a bien sûr l’exploitation du sable et du gravier à Forestville. Un sable qui est très en demande, qui a une composante qui en fait un produit de grande qualité pour les ponts et les ponceaux. On a cette exploitation-là qui est fort importante », a rappelé Mme Anctil.

Parmi les dossiers en cours de finalisation, la Ville confirme le renouvellement du bail avec Bétonnières du Golfe, entreprise dont le port d’attache se trouve directement au quai de Forestville.

« Au niveau de la Ville, on est en train de finaliser les baux, donc le bail qui concerne le transporteur du sable, qui est Bétonnières du Golfe, qui a son port d’attache ici à Forestville, à notre quai. Il y a un bail qui est train de se signer, d’une durée de 10 ans. Il y a un accès au quai et l’aire d’entreposage aussi, annexe au quai, où il peut entreposer du gravier. On est en train de finaliser ça pour le 1er janvier », a expliqué la mairesse.

Les carrières locales ne sont pas en reste. Forestville confirme également le renouvellement du bail de location des carrières avec Les Excavations A. Savard ainsi qu’avec Lafarge, deux acteurs importants de l’industrie régionale.

« On est en train de renouveler nos baux dans le domaine du sable et du gravier. Dans notre développement économique, c’est un élément de grande importance », a insisté Micheline Anctil.

La Ville rappelle que tous les contrats municipaux incluant ces baux seront automatiquement indexés annuellement, selon l’Indice des prix à la consommation (IPC).

« Ce que ça change, ces partenaires de développement souhaitent avoir des baux de 10 ans. C’est important pour la Ville aussi. Les entreprises veulent avoir des prévisions, s’ils ont à investir ou quoi que ce soit. Sur un horizon de 10 ans, ça permet d’aller de l’avant », a conclu l’élue forestvilloise.

Le conseil municipal de Forestville s’est réuni le 9 décembre. Photo Johannie Gaudreault

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Tourisme et pêche : plus facile dès 2026 à Baie-Comeau

Le gouvernement lance une boussole citoyenne pour orienter l’énergie au Québec

Moins de bébés sur la Côte-Nord

Lire également

Tourisme et pêche : plus facile dès 2026 à Baie-Comeau

Consulter la nouvelle

Le gouvernement lance une boussole citoyenne pour orienter l’énergie au Québec

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 10 décembre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 11 décembre 2025

Concours J’t’emmène en voyage!

Participer