Forestville sécurise l’avenir de ses carrières et sablières

La Ville de Forestville entend stabiliser un secteur économique clé en renouvelant pour une décennie l’ensemble de ses baux liés à l’exploitation du sable et du gravier.

La mairesse de Forestville, Micheline Anctil, a confirmé lors de la séance du conseil municipal du 9 décembre que la Ville finalise actuellement plusieurs baux majeurs en lien avec l’exploitation du sable, du gravier et des carrières sur son territoire.

Ce renouvellement sur dix ans vise à assurer une continuité essentielle pour les partenaires industriels, mais aussi pour la planification économique municipale.

« Dans la Loi sur les mines, qui nous concerne, on a bien sûr l’exploitation du sable et du gravier à Forestville. Un sable qui est très en demande, qui a une composante qui en fait un produit de grande qualité pour les ponts et les ponceaux. On a cette exploitation-là qui est fort importante », a rappelé Mme Anctil.

Parmi les dossiers en cours de finalisation, la Ville confirme le renouvellement du bail avec Bétonnières du Golfe, entreprise dont le port d’attache se trouve directement au quai de Forestville.

« Au niveau de la Ville, on est en train de finaliser les baux, donc le bail qui concerne le transporteur du sable, qui est Bétonnières du Golfe, qui a son port d’attache ici à Forestville, à notre quai. Il y a un bail qui est train de se signer, d’une durée de 10 ans. Il y a un accès au quai et l’aire d’entreposage aussi, annexe au quai, où il peut entreposer du gravier. On est en train de finaliser ça pour le 1er janvier », a expliqué la mairesse.

Les carrières locales ne sont pas en reste. Forestville confirme également le renouvellement du bail de location des carrières avec Les Excavations A. Savard ainsi qu’avec Lafarge, deux acteurs importants de l’industrie régionale.

« On est en train de renouveler nos baux dans le domaine du sable et du gravier. Dans notre développement économique, c’est un élément de grande importance », a insisté Micheline Anctil.

La Ville rappelle que tous les contrats municipaux incluant ces baux seront automatiquement indexés annuellement, selon l’Indice des prix à la consommation (IPC).

« Ce que ça change, ces partenaires de développement souhaitent avoir des baux de 10 ans. C’est important pour la Ville aussi. Les entreprises veulent avoir des prévisions, s’ils ont à investir ou quoi que ce soit. Sur un horizon de 10 ans, ça permet d’aller de l’avant », a conclu l’élue forestvilloise.