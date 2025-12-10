Le CISSS de la Côte-Nord performe pour les chirurgies

Le CISSS de la Côte-Nord figure parmi les établissements les plus performants pour les chirurgies au Québec, selon les plus récentes données du tableau de bord public de Santé Québec.

« On est les deuxièmes meilleurs au Québec, a souligné le PDG Jean-François Miron. Tellement qu’on a de la capacité, on reçoit des gens de l’extérieur de la région pour faire de la chirurgie. On commence déjà à se positionner comme étant un service qu’on est capable d’aller un peu plus loin. »

Les patients en provenance de l’extérieur de la région se retrouvent dans la même liste d’attente que ceux résidant sur le territoire nord-côtier, mais leur présence ne limite aucunement l’accès pour la clientèle de la Côte-Nord, selon le CISSS.

« Les chirurgies réalisées pour ces patients sont faites uniquement lorsqu’ils sont référés par leur médecin, et cela ne nuit pas à la prise en charge de notre population locale », explique le conseiller en communication, Jean-Christophe Beaulieu.

L’établissement de santé régional performe très bien sur le plan des listes d’attente. « Une vigie régulière est effectuée avec les gestionnaires et les chefs de département médicaux », témoigne M. Beaulieu.

À ce jour, le CISSS de la Côte-Nord ne possède aucun cas en attente depuis plus d’un an, et très peu dépassent six mois. « En décembre 2024, il y avait 54 chirurgies en attente depuis plus d’un an », divulgue le porte-parole.

Notons que 1 192 patients sont en attente d’une chirurgie en date du 15 novembre, soit 51 de moins qu’en 2024-2025. C’est en ophtalmologie qu’on retrouve le plus grand nombre de personnes en attente avec un total de 420.

Tableau de bord

Présenté au dernier conseil d’administration d’établissement, le 26 novembre, le tableau de bord de Santé Québec dévoile aussi plusieurs indicateurs clés en matière d’accès, de protection de la jeunesse et de services d’urgence.

Cet outil permet à la population de consulter, en temps réel, l’évolution de plusieurs indicateurs de performance dans le réseau.

« C’est vraiment dans une optique d’être transparent que ce lien-là est mis à la population pour être en mesure d’aller voir ce qui les intéresse, ce qui les concerne pour suivre un petit peu comment va le réseau et vos installations ou votre CISSS de la Côte-Nord », a mentionné Caroline Roy de la Direction des services multidisciplinaires de santé et services sociaux, qualité, évaluation, performance et éthique, qui a présenté les données.

Info-Santé et guichet d’accès

Pour Info-Santé 811, la Côte-Nord affiche un délai moyen de réponse de 51 minutes, mieux que la moyenne québécoise qui s’élève à 67 minutes.

Quant au guichet d’accès à la première ligne, 74 % des premiers rappels ont été effectués dans un délai de 36 heures pour la semaine du 15 novembre, un taux un peu en bas de la moyenne provinciale.

Vaccination et services jeunesse

La proportion d’élèves de troisième secondaire complètement vaccinés se situe actuellement à 74,6 % dans la région au 31 mars 2024, une donnée annuelle qui sera mise à jour au printemps. La cible est de 82 %.

En protection de la jeunesse, le tableau permet d’observer le nombre de signalements reçus et retenus ainsi que les jeunes en attente d’évaluation. Par exemple, du 16 au 22 novembre 2025, 48 signalements ont été reçus et 18 d’entre eux ont été retenus.

CLSC, soins à domicile et services préhospitaliers

Les délais d’accès en santé mentale et pour les jeunes en difficulté continuent d’être suivis de près par l’établissement. En date du 18 octobre 2025, 235 personnes sont en attente. Il s’agit d’une hausse de 5,86 % comparativement au mois précédent.

En soins à domicile, une amélioration est visible dans le nombre de personnes en attente au cours des dernières semaines. Ce chiffre atteint 153 en novembre 2025 alors qu’en février, il s’élevait à 195. La cible de 131 personnes fixée au 31 mars 2025 n’a toutefois pas été touchée.

Pour les services préhospitaliers, le délai moyen de réponse se situe à 14 minutes 45 secondes entre le 1er avril et le mois d’octobre, ce qui correspond à la tendance provinciale.

Urgences

Aux urgences, la durée moyenne de séjour pour les usagers en attente d’un lit à l’étage s’élève à 19 h 57, légèrement au-dessus de la cible de 19 h 18. Les délais pour voir un médecin selon la priorité de triage ainsi que le nombre de visites évitables sont aussi surveillés de près.