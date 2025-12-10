Moins de bébés sur la Côte-Nord

Par Johannie Gaudreault 12:00 PM - 10 décembre 2025
La Côte-Nord enregistre un recul de ses naissances en 2023-2024. Photo Pixabay

La Côte-Nord connaît une baisse marquée des naissances, même si les femmes de la région ont en moyenne plus d’enfants que dans le reste du Québec. Le vieillissement rapide de la population et le départ de nombreux jeunes expliquent en grande partie ce paradoxe.

La Côte-Nord fait face à un constat démographique qui frappe de plus en plus fort : il naît moins d’enfants qu’avant, et la région est la seule du Québec à ne pas avoir vu sa population augmenter dans la dernière année.

C’est ce qu’on apprend dans le plus récent rapport de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), fondé sur les données démographiques 2023-2024, publié le 4 décembre.

Selon les statistiques, la région affichait en 2023 un indice synthétique de fécondité de 1,43 enfant par femme, soit plus élevé que la moyenne québécoise. Pourtant, cela n’empêche pas la Côte-Nord de compter davantage de décès que de naissances depuis quatre ans.

Le problème vient d’ailleurs : la région perd beaucoup de jeunes adultes, notamment des femmes en âge d’avoir des enfants. Moins de femmes, c’est aussi moins de bébés, même si celles qui restent ont en moyenne plus d’enfants que dans le reste du Québec.

En parallèle, la population continue de vieillir. Les personnes de 65 ans et plus représentent maintenant 22,9 % de la population, une proportion plus élevée que celle des jeunes de moins de 20 ans (20,7 %). L’âge moyen atteint désormais 44,2 ans.

Ce portrait s’inscrit dans une tendance provinciale où le Québec affiche un taux de fécondité historiquement bas. Mais sur la Côte-Nord, le phénomène est accentué par les départs migratoires.

Comme le résume l’ISQ, « depuis longtemps, la Côte-Nord affiche un solde naturel négatif, mais les pertes récentes sont moins importantes qu’auparavant ».

En 2024, l’ISQ a relevé un indice synthétique de fécondité de 1,33 enfant par femme pour l’ensemble de la province, un plus bas historique.

Notons que c’est la première fois que l’ISQ aborde les disparités régionales de fécondité dans un bulletin et qu’elle présente les données sur la fécondité à l’échelle des MRC.

En chiffres

1,43 enfant par femme

Indice synthétique de fécondité en 2023 plus élevé que la moyenne québécoise.

4 années consécutives

Période durant laquelle la région compte plus de décès que de naissances.

22,9 %

Part des personnes de 65 ans et plus dans la population nord-côtière.

20,7 %

Part des jeunes de moins de 20 ans.

44,2 ans

Âge moyen des résidents de la Côte-Nord.

