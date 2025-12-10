Stationnement gratuit offert aux motoneigistes à Tadoussac pour faciliter l’accès aux sentiers

Pour répondre aux enjeux de traversée du fjord et d’accès aux sentiers, le Club Tadoussac et l’Auberge La Tanière ouvrent un nouveau stationnement gratuit destiné aux motoneigistes, accessible sans obligation d’hébergement ni de consommation.

Les camionnettes et les remorques peuvent s’y stationner. Cette décision fait suite aux préoccupations croissantes liées à l’accès aux sentiers et aux difficultés de traversée du fjord évoquées dans les médias.

Situé directement sur la TQ-3 et accessible via la route 138, ce nouvel espace permet aux motoneigistes de stationner gratuitement et en toute sécurité grâce à un système de vidéosurveillance.

Les usagers peuvent ensuite partir directement en motoneige vers la Côte-Nord ou le Saguenay, tout en évitant les problématiques de traversée et les interruptions de service qui compliquent la saison depuis plusieurs années.

« Nous voulons que les passionnés de motoneige puissent continuer de découvrir la Côte-Nord sans contrainte. Le stationnement est gratuit, ouvert à tous, et notre objectif est de soutenir le tourisme hivernal, de générer et maintenir des emplois et d’offrir une alternative concrète aux enjeux actuels », explique Andy Proulx, directeur général du Club Tadoussac et de l’Auberge La Tanière.

L’initiative se veut un geste d’appui direct à la communauté motoneigiste ainsi qu’aux entreprises locales qui bénéficient de l’achalandage saisonnier. Le Club Tadoussac et l’Auberge La Tanière rappellent que les interruptions de traversier et les restrictions d’accès aux sentiers affectent l’expérience des milliers d’adeptes qui fréquentent la région chaque hiver.

« Tadoussac a toujours été une destination incontournable. Cette initiative vise à maintenir l’accessibilité, encourager l’achalandage et appuyer les milliers de motoneigistes qui font vivre notre région chaque hiver », mentionne l’entreprise touristique.

Le stationnement est ouvert depuis le 30 novembre, sans condition et accessible à tous.