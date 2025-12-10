Tourisme et pêche : plus facile dès 2026 à Baie-Comeau

Les amateurs de pêche sportive qui visiteront la Manicouagan en 2026 auront un outil précieux pour savoir où lancer leur ligne à l’eau, grâce à une initiative de l’Association des chasseurs et pêcheurs Manic-Outardes (ACPMO) devenue réalité au début du mois de novembre.

Une immense carte identifiant plus d’une quinzaine de lacs accessibles à Baie-Comeau et dans les environs trône désormais sur un mur du Pavillon maison de la faune, à l’entrée ouest de la ville. On y note également les plans d’eau dotés d’une rampe de mise à l’eau et de quais.

Ce projet de valorisation de la pêche sportive vise à mieux informer la clientèle touristique, mais également les gens de la place qui connaissent moins bien le territoire.

Comme l’explique André Boulianne, président de l’ACPMO, il n’est pas rare que des visiteurs se présentaient au bureau d’information touristique de Tourisme Baie-Comeau, situé dans le Pavillon maison de la faune, et demandaient aux préposés où il était possible de pêcher dans le coin.

« On s’est dit qu’on pourrait peut-être aider les touristes à se démêler un peu. »

La carte présente aussi l’offre plein air de la ville de Baie-Comeau.

Une capsule vidéo peut être visionnée afin de découvrir quelques-uns des sites de pêche, obtenir des conseils pratiques pour les débutants et en savoir plus sur le programme Aménagement durable des ressources fauniques du cégep de Baie-Comeau.

Cannes à pêche

L’ACPMO va encore plus loin pour mousser la pratique de la pêche. Toujours pour répondre à un besoin identifié par l’équipe de Tourisme Baie-Comeau, une dizaine de cannes à pêche ont été achetées et elles sont entreposées dans une armoire.

Les touristes pourront ainsi louer à très faible coût, assure-t-on, de l’équipement de pêche pour aller tenter leur chance sur les plans d’eau de la ville.

Ce projet, fruit d’un partenariat entre l’association, le Cégep de Baie-Comeau et Tourisme Baie-Comeau, s’est concrétisé grâce à un financement de près de 20 000 $ obtenu dans le milieu, principalement d’un fonds de la Fondation du cégep.