Uashat aura son sapin inspiré de celui du Rockefeller Center à New York

Uashat aura un sapin illuminé d’une hauteur de quelque 40 pieds, cadeau du Festival Innu Nikamu, en partenariat avec ITUM.

C’est devant les bureaux d’ITUM, sur le boulevard Daniel Vachon, que l’arbre sera illuminé. Il sera aussi haut que le bâtiment du conseil de bande Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam.

« Il sera exposé à la vue de tout le monde », souligne le coordonnateur d’Innu Nikamu, Normand Junior Thirnish Pilot. Ce sapin « gigantesque », c’est une idée de l’équipe derrière le festival de musique autochtone, qui se déroule en août à Mani-utenam.

« On voulait offrir de quoi de chaleureux et réconfortant, surtout lorsqu’il commence à faire noir, pour réchauffer le cœur de tout le monde. On le fait pour la population, pour les enfants », ajoute-t-il.

L’inspiration de l’éclairage à venir vient du film Le retour de Batman, mais aussi du Grinch. Le sapin, qui prend place sur le site du Rockefeller Center à New York, a également donné des idées à l’équipe d’Innu Nikamu.

Normand Junior Thirnish Pilot aimerait créer une tradition avec ce sapin à Uashat.

« Il n’est pas encore allumé et les gens sont heureux. Il y a eu beaucoup de curieux lors de l’escorte et lorsqu’il y a eu la grue. Ça crée un engouement, ça fait jaser. On souhaite que l’émerveillement soit aussi intense à l’illumination », dit-il.

Le sapin devrait être illuminé en fin de semaine. Il reste du rembourrage de branches et l’installation de lumières à compléter. Il devrait même y avoir un système pour faire jouer de la musique.

Opération logistique complexe

La récolte de ce sapin ne fut pas une sinécure pour l’équipe d’Innu Nikamu ; Normand Junior Thirnish et ses acolytes Fabien Joubert, Émilie Hervieux et Fanya Fontaine-Grégoire.

Ils ont arpenté la forêt à quelques reprises, lors des dernières semaines, de Shipit, à la plage de Maliotenam, à différentes trails, « afin de trouver le meilleur arbre possible, mais pas de 75 pieds comme à New York », de raconter le coordonnateur.

Certains arbres avaient été convoités, mais leur emplacement restreignait les possibilités.

Ils se devaient de trouver un arbre isolé, car ceux en bordure prennent moins d’expansion, indique M. Thirnish Pilot.

Le choix s’est arrêté sur un à Shipit, non loin du chemin, pour éviter qu’il tombe et que ses branches cassent, mais aussi pour permettre l’accès à une grue (Tessier Limitée). L’arbre a dû être coupé sur près de huit pieds pour le transport par Remorquage FG.

Une arpenteuse-géomètre rencontrée dans les environs par les membres du Festival Innu Nkamu était émerveillée, de dire Normand Jurnior Thirnish Piliot. Elle a souligné que « ce serait le fun que chaque ville, village et communauté ait son sapin », a rapporté le coordonnateur du Festival.

Qu’adviendra-t-il du sapin après la période des Fêtes ? Un procédé pour le déraciner peut être envisageable, fait savoir M. Thirnish Pilot. Il aimerait bien que ce soit le même arbre pour 20-25 ans. Il pense également aux options pour lui donner une seconde vie.

Par ailleurs, M. Thirnish Pilot compte organiser un party de Noël sous un Shaputuan pour les personnes seules, « pour partager un repas avec eux ». La date avancée est le 24 décembre, mais rien n’est encore confirmé. Il travaille à trouver des commanditaires, pour l’achat de dindes et de cadeaux.