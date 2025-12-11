Baie-Comeau : un bel honneur pour Marie-Lune 

Marie-Lune Gagnon a beau être une personne différente, son professionnalisme et sa gentillesse ne fait aucun doute au magasin Maxi du boulevard La Salle à Baie-Comeau. Ses qualités comme employée viennent de lui valoir une belle reconnaissance de Loblaw, société propriétaire de Maxi, au début de décembre.

Atteinte de trisomie 21, la jeune femme de 21 ans au sourire éclatant fait partie des 3 150 employés de Loblaw au Canada dont la candidature a été soumise dans le cadre des prix Voyez grand Femmes à Loblaw. Ces prix, explique-t-on chez le géant de l’alimentation, encouragent les collègues à nominer leurs pairs qui soutiennent, inspirent et mobilisent les autres, tout en éliminant les obstacles et en remettant en question les préjugés.

Cette nomination est aussi associée à une bourse de 5 000 $ qui sera remise à l’Association canadienne pour l’équité en santé des femmes au nom de toutes les récipiendaires.

Marie-Lune accueille cet honneur avec grand bonheur. « J’étais tellement contente, tellement heureuse », avoue-t-elle. Voir son nom écrit sur un certificat de cette importance et savoir que cette nomination est associée à un don substantiel fait à des femmes au pays la touche énormément.

« Je suis fière de moi-même et c’est grâce à mes deux parents aussi. Mes deux parents sont très fiers de leur fille et ça me fait tellement chaud au coeur », ajoute la récipiendaire, enfant de Carole Claveau et Steeve Gagnon.

Marie-Lune Gagnon est fière de la reconnaissance obtenue de ses pairs et de Loblaw. La jeune femme de 21 ans est à l’emploi du magasin Maxi de Baie-Comeau depuis 2023, après quelques années à y avoir fait des stages pendant ses études secondaires. Photo Charlotte Paquet

Dépôt de candidature

L’honneur obtenu par Marie-Lune fait suite au dépôt de sa candidature par Caroline Tremblay, l’une de ses collègues. Dans un texte, cette dernière a décrit les qualités de la vingtenaire en parlant notamment de l’excellence de son service à la clientèle, de ses interactions avec ses collègues, de sa ténacité et de sa détermination à aller plus loin encore.

Mme Tremblay a également insisté sur la résilience et la force de caractère de Marie-Lune qui, après avoir reçu d’une cliente des commentaires négatifs liés à sa différence en juillet, est revenue au travail « sans se laisser abattre ».

« Reste comme tu es Marie-Lune, 99,9 % des gens t’aiment. Seulement une personne t’a donné un commentaire négatif. Tu es presque la perfection. Ne change rien et continue d’avancer, de défoncer les portes pour accomplir tes rêves », a conclu Caroline Tremblay.

Voici le superbe certificat qui fait la fierté de la jeune employée du magasin Maxi. Photo Carole Claveau

Une publication-choc

Il faut dire que ces insultes avaient entraîné une vague d’amour incroyable pour la jeune femme. Vague d’amour débordante à la suite de la publication diffusée sur Facebook par sa maman afin de dénoncer la situation et lancer un vibrant appel à l’acceptation de la différence.

Qu’une « personne méchante » ait dit à sa fille « qu’elle était handicapée, donc pas bonne et inapte à travailler aux caisses chez Maxi », Mme Claveau ne l’a pas pris, et sa fille non plus il va sans dire.

« Pourquoi tant de méchanteté gratuite? Pourquoi tant de haine envers ma fille qui aime sans compter, qui sourit aux gens et ne demande que du bonheur », avait écrit la maman, tout en remerciant ses collègues de l’avoir soutenue et défendue.