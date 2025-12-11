CHRONIQUE | Soupe, bouillon, potage : la cuisine qui soigne

Quand l’air se fait plus vif et que les premiers foulards ressortent des placards, il y a un geste simple qui revient dans beaucoup de cuisines : celui de poser une marmite sur le feu. La soupe mijote doucement, le bouillon frémit, et déjà un parfum rassurant se répand. Si tu y prêtes attention, tu sentiras presque ton corps se détendre, ton souffle ralentir. C’est que ces recettes, simples en apparence, sont bien plus que de la nourriture : ce sont des soins, des petits remèdes du quotidien, des caresses pour notre organisme.

Préparer une soupe ou un bouillon maison, c’est revenir à quelque chose d’essentiel. Pas besoin d’ingrédients compliqués, juste des légumes de saison, une pointe d’amour, un peu de temps, et quelques os ou des morceaux de viande. Et pourtant, l’impact sur ton bien-être est réel.

Commençons par le bouillon d’os. Tu as peut-être déjà entendu parler de ses vertus, mais tu ne sais pas toujours pourquoi il est si précieux. Lorsqu’on fait mijoter lentement des os de poulet ou de bœuf pendant plusieurs heures (voire toute une nuit), ils libèrent dans l’eau leurs minéraux, mais surtout leur collagène. Ce collagène, une fois le bouillon refroidi, est transformé en gélatine et il agit comme un réparateur naturel de nos intestins. Il renforce la paroi intestinale, apaise les inflammations et contribue à améliorer la digestion. Et comme l’intestin est intimement lié à notre système immunitaire, tu nourris littéralement ta première ligne de défense.

Le bouillon d’os, c’est aussi un soutien pour les articulations, la peau, les cheveux. Il apporte ce “liant” dont notre corps a besoin pour se régénérer. Si tu te sens fatigué·e, stressé·e, ou que ton ventre te parle un peu trop, une tasse de bouillon d’os chaud peut être un vrai réconfort.

Et il y a aussi le bouillon-repas, celui qui nourrit autant le corps que le cœur : imagine un ossobuco qui mijote longuement avec des carottes, du poireau, de l’oignon, de l’ail, un peu de patates douces pour la douceur. Ou encore une volaille tendre, dont la chair se détache presque toute seule, accompagnée de légumes d’automne et quelques fines herbes. Dans ces plats, rien n’est laissé au hasard : la viande apporte les protéines et les acides aminés essentiels ; les légumes, eux, offrent fibres, vitamines et minéraux ; et le bouillon lie le tout avec douceur.

Manger ce genre de repas, c’est soutenir ta santé intestinale, mais aussi ton système immunitaire. Ce sont des plats faciles à digérer, réconfortants, qui t’aident à rester ancré·e dans ton corps quand tout autour semble aller un peu trop vite.

Quant aux soupes et potages, ils sont un terrain de jeu infini. Une courge rôtie au four, mixée avec un peu d’eau de cuisson ou de bouillon, devient une crème veloutée et enveloppante. Une simple soupe de poireaux et de pommes de terre se transforme en douceur familière. Et surtout, les légumes qui composent ces potages sont de véritables trésors nutritionnels : carottes, poireaux, citrouille, chou-fleur, patates douces, tous apportent des vitamines variées, des antioxydants, des fibres et des minéraux essentiels. Ces nutriments participent à l’énergie du quotidien, soutiennent la peau, la digestion et aident ton corps à se défendre contre les petits virus qui circulent quand le froid s’installe.

Astuce pour aller encore plus loin : ajoute dans ta soupe un petit morceau de gingembre frais râpé et quelques gousses d’ail écrasées. Le gingembre stimule la circulation, réchauffe le corps de l’intérieur et soutient le système digestif. L’ail, lui, est un puissant allié de ton système immunitaire, riche en composés antibactériens et antiviraux naturels. Quand l’hiver approche, ce duo est une vraie potion de vitalité.

Alors, la prochaine fois que tu sens la fatigue s’installer, que ton moral vacille ou que ton corps réclame un peu de douceur… allume le feu, sors une marmite, et laisse mijoter. Tu verras : ce simple geste pourrait bien être l’un des plus beaux cadeaux que tu puisses t’offrir.

Natalia

Si tu as une condition de santé particulière, il est préférable de consulter ton professionnel de la santé avant d’envisager des changements significatifs.

N.B. Natalia Marcilese est mentor en transformation des habitudes alimentaires et de vie, coach en santé intégrative et fondatrice de l’Équilibratrice Humaine. Résidente de Baie-Comeau, elle a déjà combattu le cancer, ce qui a transformé sa vie. Elle souhaite partager ses connaissances pour outiller ceux et celles qui veulent améliorer leur bien-être global et celui de leur famille.